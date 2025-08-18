Niềng chuẩn không chỉ để đẹp mà để Gen Z cười chill đúng chất

60-70% trẻ em Việt Nam có sai lệch khớp cắn từ nhẹ đến nặng

Theo số liệu từ các hội nghị nha khoa và Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, có đến 60-70% trẻ em tại Việt Nam đang gặp tình trạng sai lệch khớp cắn, răng chen chúc, hô, móm hoặc lệch hàm ở các mức độ khác nhau. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, khớp thái dương hàm và sức khỏe răng miệng về lâu dài.

Các dạng sai lệch khớp cắn phổ biến

Đặc biệt, nếu không được can thiệp kịp thời, những sai lệch này có thể trở nên nghiêm trọng, khiến việc điều trị sau này kéo dài, phức tạp và tốn kém hơn.

Chính vì vậy, các bác sĩ nha khoa đều khuyến nghị: niềng răng nên được bắt đầu càng sớm càng tốt. Khi những sai lệch được phát hiện sớm, việc điều chỉnh sẽ đơn giản hơn, hiệu quả hơn và ít gây ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập hàng ngày.

Vậy niềng răng ‘sớm’ cụ thể là từ khi nào?

Theo BS. Phạm Thị Bích Ngọc (Bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Hồng Ngọc), thời điểm chỉnh nha lý tưởng được chia thành ba giai đoạn:

"Thời điểm tốt nhất để niềng răng là khi các bạn còn đang trong giai đoạn phát triển. Từ 5 đến 7 tuổi có thể can thiệp sớm bằng khí cụ đơn giản để định hướng xương hàm. Giai đoạn từ 9 đến 11 tuổi với bé gái và 11 đến 12 tuổi với bé trai là độ tuổi vàng để chỉnh sửa sai lệch về xương. Nếu chỉnh đúng lúc, nguy cơ phải nhổ răng hay phẫu thuật hàm về sau sẽ giảm đi rất nhiều. Còn sau tuổi dậy thì,vẫn có thể niềng, nhưng thường sẽ mất nhiều thời gian và phức tạp hơn vì xương hàm đã ổn định."

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, mùa hè cũng được xem là khoảng thời gian thuận lợi để bắt đầu chỉnh nha. Bởi đây là lúc các bạn có thể chủ động sắp xếp lịch khám, làm quen với khí cụ, điều chỉnh ăn uống và chăm sóc răng miệng mà không ảnh hưởng đến việc học.

Không chỉ đúng thời điểm, niềng răng còn cần đúng địa chỉ uy tín

Bên cạnh việc bắt đầu chỉnh nha từ sớm, thì việc lựa chọn một địa chỉ uy tín, có bác sĩ chuyên môn vững và quy trình chuẩn y khoa cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thực tế, không ít trường hợp đã gặp biến chứng do thực hiện chỉnh nha ở cơ sở không đảm bảo. Bác sĩ thiếu chuyên môn, khí cụ không đạt chuẩn hoặc phương pháp sai lệch có thể dẫn đến hậu quả như tiêu xương, lệch khớp cắn, tụt lợi… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng và thẩm mỹ gương mặt.

Tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc, các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp như vậy, trong đó có trường hợp của bạn Huế. Sau 1,5 năm niềng tại một cơ sở giá rẻ, bạn gặp tình trạng khớp cắn ngược, tiêu xương và tụt lợi. Khi tiếp nhận, bác sĩ đã phải thiết lập lại toàn bộ phác đồ, kiểm soát lực kéo và điều chỉnh khớp cắn từng chút một. Sau 9 tháng điều trị, khớp cắn đã được đưa về chuẩn hạng I, tình trạng răng cải thiện rõ rệt và ổn định.

Tình trạng trước & sau khi niềng răng lại tại Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc

Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng niềng răng thật sự có thể mang lại thay đổi tích cực cho nụ cười và sức khỏe, nhưng chỉ khi được thực hiện đúng cách, đúng nơi. Và đó cũng là lý do vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc làm nơi bắt đầu hành trình chỉnh nha của mình.

