Bí quyết trường thọ của nữ nghệ sĩ 88 tuổi: Bữa sáng đơn giản đến không ngờ

Nghệ sĩ Kim Young Ok (87 tuổi) đã công khai thực đơn bữa sáng lành mạnh của mình. Gần đây, trên kênh YouTube "Kim Young Ok", một video ghi lại thói quen giữ gìn sức khỏe của bà đã được đăng tải. Trong video, nghệ sĩ Kim Young Ok đã chuẩn bị 11 quả việt quất, một quả trứng luộc và nửa quả táo. Bà cho biết đây là những món mình ăn mỗi sáng.

Bà cũng nói thêm rằng mình hâm nóng 11 hạt bạch quả bằng lò vi sóng và ăn kèm với các món trên. Nghệ sĩ Kim Young Ok chia sẻ: "Khi ăn sáng kết hợp bữa trưa, tôi sẽ ăn thêm bánh gạo hoặc bánh mì cùng súp".

Bữa sáng của bà tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe và sự minh mẫn.

Bữa sáng giàu dinh dưỡng và lợi ích của từng loại thực phẩm

Trong bữa sáng của nghệ sĩ Kim Young Ok, việt quất rất giàu anthocyanin, vitamin C và chất xơ, giúp chống oxy hóa, duy trì sức khỏe của mắt, não, mạch máu. Trứng luộc cung cấp protein chất lượng cao, các axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B và choline, hỗ trợ duy trì cơ bắp, tăng cường chức năng não. Táo giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan, giúp cải thiện tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Việc bổ sung thêm một vài hạt bạch quả có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường trí nhớ. Tuy nhiên, bạch quả chứa một chất độc gọi là "methylpyridoxine". Nếu ăn quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ như nôn mửa, đau đầu và tê liệt thần kinh. Do đó, người lớn chỉ nên ăn tối đa 10 hạt bạch quả mỗi ngày để đảm bảo an toàn.

Lựa chọn thực phẩm thay thế tốt cho sức khỏe

Nghệ sĩ Kim Young Ok cho biết thỉnh thoảng bà ăn kèm bánh gạo, bánh mì và súp. Bánh gạo, bánh mì và súp giúp đa dạng hóa bữa ăn và bổ sung carbohydrate. Tuy nhiên, các loại carbohydrate có chỉ số đường huyết cao như bánh gạo làm từ gạo trắng hay bánh mì làm từ bột mì tinh chế có thể gây tăng đường huyết đột ngột và tăng cân. Súp nhiều kem hoặc hàm lượng natri cao cũng có thể gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Do đó, thay vì bánh gạo hoặc bánh mì làm từ tinh bột trắng, nên bổ sung carbohydrate bằng các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và dưỡng chất như gạo lứt, yến mạch, quinoa, khoai lang và bí đỏ.

Đối với súp, nên hạn chế sử dụng kem và bơ. Các loại súp được khuyến nghị là súp cà chua, súp đậu lăng, súp bí đỏ với thịt ức gà hoặc đậu phụ, bổ sung thêm rau củ, protein và chất béo lành mạnh.

Kim Young Ok được khán giả trìu mến gọi là "người bà quốc dân". Sau hơn 60 năm miệt mài lao động nghệ thuật, bà trở nên nổi tiếng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ gia tài diễn xuất đồ sộ. Kim Young Ok từng góp mặt ở hàng loạt tác phẩm đình đám như Vườn Sao Băng, Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, Quân Vương Bất Diệt, Gia Đình Đá Quý, Hometown Cha-Cha-Cha, Squid Game,…

Kim Young Ok cũng từng tiết lộ rằng bà không thích sống ở viện dưỡng lão. Nguyện vọng của bà là được kết thúc cuộc đời ở nhà và hy vọng không phải nhìn thấy con cháu rời khỏi thế giới trước mình. "Tôi muốn được ra đi trong vòng tay con cháu. Tôi cũng cảm thấy đau khổ, trống rỗng khi chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi hy vọng mình không phải trải qua tình cảnh đau đớn như vậy", sao nữ gạo cội tâm sự.