Trái cây từ lâu đã trở thành thực phẩm quen thuộc nhờ hương vị đa dạng, dễ ăn và giàu dưỡng chất. Các loại hoa quả cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết, góp phần nâng cao sức khỏe và tăng cường đề kháng. Chính vì vậy, trái cây gần như luôn xuất hiện trong thực đơn hằng ngày của nhiều gia đình.

Không ít người còn yêu thích việc kết hợp nhiều loại trái cây để làm nước ép hoặc sinh tố, vừa thơm ngon vừa tiện lợi. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng mang lại lợi ích. Thực tế, có những loại trái cây không phù hợp khi dùng chung, thậm chí có thể gây phản ứng bất lợi cho cơ thể.

Nếu kết hợp sai cách, một số loại trái cây có thể tạo ra chất gây hại cho hệ tiêu hóa, dẫn đến các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, việc ăn chung những loại trái cây “kỵ nhau” còn làm giảm hoặc triệt tiêu giá trị dinh dưỡng, khiến cơ thể không hấp thu được đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết.

1. Xoài và dứa

Xoài và dứa là hai loại trái cây không nên ăn cùng nhau. Nguyên nhân là do dứa chứa enzyme protease – một chất có thể gây kích ứng niêm mạc, dẫn đến dị ứng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa. Trong khi đó, xoài cũng chứa một số hợp chất dễ gây dị ứng nhẹ như monohydroxybenzene và dihydroxybenzene, đặc biệt khi ăn xoài còn xanh.

Khi kết hợp hai loại trái cây này, nguy cơ kích ứng và phản ứng dị ứng có thể tăng lên, gây ngứa miệng, đau bụng hoặc khó chịu. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nên tránh ăn xoài và dứa cùng lúc.

2. Chuối và dưa hấu

Chuối là loại trái cây giàu kali, với hàm lượng dao động khoảng 300–500 mg kali trong mỗi 100g. Trong khi đó, dưa hấu tuy có vị ngọt thanh nhưng cũng chứa lượng kali tương đối cao, đồng thời hàm lượng đường có thể lên đến khoảng 15%. Khi ăn riêng lẻ với lượng vừa phải, cả hai đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc kết hợp chuối và dưa hấu cùng lúc có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều kali trong thời gian ngắn.

Nồng độ kali trong máu tăng cao đột ngột có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim mạch, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, mệt mỏi, choáng váng hoặc cảm giác hồi hộp. Đặc biệt, đối với những người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali ra khỏi cơ thể bị hạn chế, việc tiêu thụ đồng thời hai loại trái cây này càng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

3. Ổi và chuối

Ổi và chuối đều là những loại trái cây quen thuộc, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe khi được ăn riêng lẻ. Tuy nhiên, việc kết hợp hai loại quả này trong cùng một bữa ăn lại không được khuyến khích. Nguyên nhân là do ổi chứa nhiều chất xơ cứng và có tính chát, trong khi chuối lại giàu tinh bột và dễ lên men trong dạ dày.

Khi ăn ổi và chuối cùng lúc, hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn để xử lý lượng chất xơ và tinh bột lớn, từ đó dễ gây ra các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, nôn mửa hoặc cảm giác khó chịu kéo dài. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

4. Đu đủ và chanh

Đu đủ và chanh là hai loại trái cây quen thuộc, giàu vitamin và thường được sử dụng trong chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, đây lại là cặp thực phẩm được khuyến cáo không nên kết hợp cùng nhau. Theo một số tài liệu dinh dưỡng, khi ăn chung đu đủ với chanh, các thành phần axit mạnh trong chanh có thể phản ứng với một số enzym tự nhiên trong đu đủ, từ đó hình thành những chất không có lợi cho cơ thể.

Sự kết hợp này được cho là có thể ảnh hưởng đến hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy. Nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt ở trẻ nhỏ - đối tượng có thể trạng còn non yếu - có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu, gây mệt mỏi, xanh xao và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất.

5. Trái cây giàu protein và trái cây giàu tinh bột

Nhiều loại “sinh tố giải độc” hiện nay thường kết hợp các loại rau, củ và trái cây giàu protein. Tuy nhiên, những thực phẩm có tính tinh bột như chuối xanh, ngô, hạt dẻ hay khoai tây lại không nên dùng chung với nhóm thực phẩm giàu protein như bông cải xanh, rau chân vịt hoặc ổi.

Nguyên nhân là do hệ tiêu hóa cần những môi trường khác nhau để xử lý protein và tinh bột. Tinh bột được tiêu hóa tốt hơn trong môi trường kiềm, trong khi protein lại cần môi trường axit để phân giải hiệu quả. Khi kết hợp hai nhóm thực phẩm này cùng lúc, hệ tiêu hóa có thể gặp khó khăn, làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất, dễ gây đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa.