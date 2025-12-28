Cận cảnh thứ bên trong bàn chải điện khiến nhiều người rùng mình: BS nói gì?

Mới đây, một bức ảnh chụp chiếc bàn chải điện bị tháo rời phần đầu, lộ ra bên trong là những mảng đen ám màu, đang được chia sẻ chóng mặt trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Nhiều người không giấu được sự hoang mang: "Bên ngoài nhìn sạch sẽ mà bên trong thế này thì ai dám chải răng, chải răng khác gì đưa vi khuẩn vào miệng?...".

Để tránh những kết luận cảm tính gây hoảng loạn không cần thiết, BS Nguyễn Thanh Tuấn (chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội) đã có những chia sẻ để làm rõ bản chất vấn đề dưới đây:

Cận cảnh thứ bên trong bàn chải điện khiến nhiều người giật mình. (Ảnh chụp màn hình)

Thưa bác sĩ, hình ảnh bên trong bàn chải điện ám đen như vậy có thực sự là vi khuẩn không?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Không thể kết luận ngay đó là vi khuẩn chỉ bằng hình ảnh. Trên thực tế, phần màu đen bên trong đầu bàn chải điện thường là: Cặn kem đánh răng khô tích tụ lâu ngày hoặc hỗn hợp nước - bọt - mảng bám bị oxy hóa. Bên cạnh đó cũng có thể là môi trường ẩm tạo điều kiện cho nấm mốc hoặc vi khuẩn phát triển nếu không vệ sinh đúng cách.

Điều quan trọng là vấn đề không nằm ở "bàn chải điện" mà nằm ở cách sử dụng và bảo quản.

Vậy bàn chải điện có "bẩn hơn" bàn chải thường không?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Không. Nếu dùng đúng cách, bàn chải điện thậm chí còn vệ sinh hơn vì: Đầu bàn chải có thể tháo rời, thay mới định kỳ. Bàn chải điện trong nha khoa được thiết kế rung giúp hạn chế việc "cào mạnh" làm tổn thương nướu. Ngoài ra, bàn chải điện có hiệu quả làm sạch mảng bám tốt hơn ở nhiều đối tượng.

BS Nguyễn Thanh Tuấn. (Ảnh: BSCC)

Tuy nhiên, bàn chải điện sẽ trở thành ổ vi khuẩn nếu người dùng nó không rửa kỹ đầu chải sau khi dùng, để đầu chải đọng nước, úp kín trong môi trường ẩm hoặc dùng quá lâu mà không thay đầu chải (quá 3 tháng).

Bác sĩ có khuyến cáo gì để tránh tình trạng "ngoài sạch - trong bẩn" như trong bức ảnh?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Tôi thường dặn bệnh nhân 4 nguyên tắc rất đơn giản: Sau khi chải răng, tháo đầu chải - rửa kỹ dưới vòi nước. Sau đó, để đầu chải khô tự nhiên, không úp kín trong hộp ẩm. Điều quan trọng thứ ba là nên thay đầu bàn chải điện mỗi 2 - 3 tháng, giống như bàn chải thường. Và cuối cùng, nên định kỳ vệ sinh thân máy, tránh nước lọt sâu vào bên trong.

Làm được 4 điều này thì không có chuyện "đưa vi khuẩn vào miệng" như nhiều người lo sợ.

Ảnh minh họa: Internet

Từ góc độ là chuyên gia, BS nhìn nhận thế nào về việc nhiều người đang "tẩy chay bàn chải điện" sau bức ảnh này?

BS Nguyễn Thanh Tuấn: Tôi nghĩ chúng ta đang phản ứng hơi quá với một hiện tượng cá biệt. Ở góc độ y khoa, tôi xin nhấn mạnh một điều rất quan trọng: Một hình ảnh đơn lẻ trên mạng xã hội không đủ cơ sở để đưa ra kết luận về nguy cơ sức khỏe.

Bàn chải điện không xấu, nhưng nó đòi hỏi người dùng sử dụng và vệ sinh đúng cách . Cũng giống như răng miệng, không phải cứ đắt tiền là sạch mà là có hiểu và giữ gìn hay không.

Nếu chỉ nhìn một bức ảnh rồi kết luận cả một sản phẩm là "nguy hiểm" thì không công bằng và cũng không khoa học.

Với một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nếu không có xét nghiệm vi sinh, không có thông tin về thời gian sử dụng và điều kiện bảo quản, thì không thể kết luận đó là vi khuẩn hay nguy cơ cho sức khỏe. Trong y khoa, chúng tôi không điều trị bằng nỗi sợ, mà bằng bằng chứng.

Cảm ơn BS đã dành thời gian chia sẻ!