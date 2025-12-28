Người phụ nữ bụng "cứng như đá", bác sĩ phát hiện ra bí mật đáng sợ

Cộng đồng y tế Trung Quốc đã vô cùng kinh ngạc sau khi một bệnh nhân nữ bị đầy hơi và đau bụng mãn tính. Khám nghiệm kỹ lưỡng cho thấy một dị vật lớn trong dạ dày của cô, hậu quả của gần 20 năm thói quen ăn uống không lành mạnh.

Một phụ nữ 25 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, chỉ được biết đến với tên "Huahua", đã nhập viện tại Hàng Châu sau khi trải qua các triệu chứng đầy hơi nghiêm trọng, khó ăn và cảm giác bụng cứng như đá. Các triệu chứng này đã tích tụ trong khoảng 3-4 tháng cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa.

Búi tóc được phát hiện trong bung người phụ nữ.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một vật thể lạ chứa đầy tóc rối bết dính lẫn với các mảnh vụn thức ăn. Vì tóc chứa keratin, một chất mà axit dạ dày không thể phân hủy, nên nó tích tụ lại. Các bác sĩ đã mất hơn 1 giờ để phẫu thuật lấy khối tóc nặng gần 1 kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, Hwa Hwa thừa nhận rằng cô có thói quen lén ăn tóc của mình từ khi còn học mẫu giáo. Cô thường làm điều đó một cách vô thức khi cảm thấy buồn chán hoặc căng thẳng. Ngay cả khi trưởng thành, cô vẫn không thể kiểm soát được hành vi này, khiến tóc tích tụ trong bụng cô suốt gần 20 năm.

Hành vi này được gọi trong y học là "Hội chứng Rapunzel". Bệnh nhân mắc chứng này thường ăn những thứ không phải thức ăn như tóc, giấy, đất hoặc đá. Tình trạng này phổ biến nhất ở trẻ em, phụ nữ dưới 30 tuổi và thường do căng thẳng hoặc các vấn đề tâm lý gây ra.

Các bác sĩ cho biết rối loạn ăn uống có thể gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng, chẳng hạn như tắc ruột, táo bón mãn tính hoặc nhiễm ký sinh trùng. Do đó, các bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh nên thực hiện các bước sau nếu nhận thấy hành vi ăn uống bất thường ở con mình:

Tránh la mắng: Những lời trách mắng gay gắt có thể khiến trẻ che giấu hành vi đó một cách kín đáo hơn, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn.

Quan sát những thay đổi: Hãy chú ý kỹ đến lối sống và trạng thái cảm xúc của con bạn để phát hiện các dấu hiệu căng thẳng hoặc lo lắng.

Hãy nhanh chóng đưa trẻ đến gặp bác sĩ: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa trẻ đến bác sĩ để khám sức khỏe tổng quát và tham khảo ý kiến bác sĩ tâm thần để điều chỉnh hành vi của trẻ càng sớm càng tốt.

Hiện tại, Hwa Hwa đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, việc điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra tình trạng tâm lý của cô ấy là rất quan trọng để ngăn ngừa việc cô ấy tái phát hành vi ăn tóc trong tương lai.