2 loại rau gia vị được ví như "vị thuốc xanh" cho cơ thể

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược T.PHCM, mùa đông là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho cảm cúm, rối loạn tiêu hóa và nhiều bệnh đường hô hấp phát sinh.

Bên cạnh việc giữ ấm, nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sức đề kháng. Trong đó, rau gia vị tuy dùng với lượng nhỏ nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông.

Bác sĩ Vũ cho biết, rau gia vị không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà, kích thích vị giác mà còn chứa nhiều tinh dầu, hoạt chất sinh học có tác dụng giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và phòng bệnh. Ông đưa ra hai loại rau gia vị quen thuộc, khuyến khích nên bổ sung thường xuyên hằng ngày.

Rau thì là

Thì là (còn gọi là thìa là, thời la, đông phong) là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường xuất hiện trong các món canh cá, canh lươn, ốc… Nhờ mùi thơm đặc trưng, thì là giúp át mùi tanh, làm món ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn trong những ngày lạnh.

Rau thì là loại gia vị mùa đông tốt cho sức khỏe.

Rau thì là từ lâu đã xuất hiện quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt trong các món canh cá, cháo hải sản hay đồ hấp. Ít ai biết rằng, đằng sau mùi thơm nồng đặc trưng ấy là một "kho dinh dưỡng" với giá trị sức khỏe đáng kể. Thì là, tên khoa học Foeniculum sinense, thuộc họ Apiaceae, là loại thảo mộc lâu năm mà cả thân, lá và hạt đều có thể sử dụng cho mục đích ẩm thực lẫn y học.

Theo Đông y, thì là có vị cay, tính ấm, không độc. Cả lá và hạt thì là đều được sử dụng làm thuốc. Các tài liệu y học cổ truyền ghi nhận thì là có tác dụng điều hòa tiêu hóa, bổ thận, mạnh tỳ, giảm đầy hơi, chướng bụng, đau bụng do lạnh.

Ngoài ra, thì là còn giúp kích thích ăn ngon miệng, hỗ trợ tiêu hóa và có lợi cho phụ nữ sau sinh nhờ tác dụng lợi sữa. Trong mùa đông, việc thêm thì là vào các món ăn nóng giúp giữ ấm cơ thể và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Dù được xem là "rau thuốc", thì là không phù hợp với tất cả mọi người. Do tính ấm, ăn quá nhiều có thể gây nóng trong, khô miệng, đau họng. Người có cơ địa nhiệt, âm hư nội nhiệt nên hạn chế. Lượng khuyến nghị chỉ nên khoảng dưới 100 gram mỗi lần ăn. Phụ nữ mang thai cần thận trọng vì thì là có tác dụng điều hòa khí huyết; người có tiền sử dị ứng với tinh dầu hoặc mắc bệnh dạ dày, tá tràng cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Rau mùi

Rau mùi, còn gọi là ngò ta hay hương tuy, là loại rau gia vị phổ biến, đặc biệt được trồng nhiều ở miền Bắc và thường có sẵn trong mùa đông. Rau mùi có vị cay nhẹ, tính ấm, mùi thơm dễ chịu, thường được dùng ăn sống hoặc nấu canh, rắc lên món ăn khi còn nóng.

Rau mùi vốn là loài thực vật có nguồn gốc từ vùng Tây Á, kéo dài đến châu Phi. Tại một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, loại rau này được trồng với quy mô vô cùng lớn để làm dược liệu cũng như chưng cất lấy tinh dầu, phục vụ ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Rau mùi

Hiện nay, rau mùi được sử dụng như một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Việt. Rau mùi có thể vừa ăn sống, vừa có thể sử dụng như gia vị làm tăng chất lượng của món ăn, vừa có thể sử dụng làm nước ép uống. Nước ép rau mùi giúp lợi tiểu, hạ cholesterol trong máu, chữa đầy bụng, khó tiêu, hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng, việc lạm dụng rau mùi sẽ gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe.

Theo Đông y, rau mùi có tác dụng tiêu thức ăn, trừ phong tà, hỗ trợ giải cảm, thông đại tiểu tiện. Dân gian còn dùng rau mùi để hỗ trợ các trường hợp đậu, sởi khó mọc, giúp cơ thể phát tán tà khí. Trong mùa lạnh, ăn rau mùi đúng cách làm ấm cơ thể, tăng khả năng chống lại cảm cúm và các bệnh do thời tiết.

Từ những công dụng trên, bác sĩ Vũ khuyến cáo, việc bổ sung hợp lý các loại rau gia vị như thì là và rau mùi trong bữa ăn hằng ngày không chỉ giúp món ăn thêm ngon miệng mà còn là cách đơn giản, tiết kiệm để chăm sóc sức khỏe trong mùa đông.

(Theo vietnambet, suckhoedoisong)