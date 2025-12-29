Đừng bỏ qua 3 công thức nước uống "thần kỳ": Nấu dễ lại giúp điều hòa khí huyết, thanh đờm và ngừa nhiễm trùng

Vào mùa đông, không khí rất khô, khiến cổ họng luôn bị nghẹn và gây ra nhiều cơn ho. Trong những lúc như vậy, một loại quả nhỏ bé, tưởng chừng bình thường nhưng lại rất hữu ích. Đó chính là quả quất. Đừng để kích thước nhỏ bé và mức độ phổ biến của chúng đánh lừa bạn; quả quất chứa lượng vitamin C nhiều hơn đáng kể so với cam thông thường. Quan trọng hơn, 80% lượng vitamin C của chúng nằm ở vỏ . Vì vậy, hãy nhớ ăn cả vỏ cùng với quả quất!

Nhiều người lo lắng về việc vỏ quất dễ sót lại dư lượng thuốc trừ sâu. Thực ra cách làm khá đơn giản: Sau khi mua, hãy cho một thìa muối vào, chà nhẹ chúng trong 1 phút, rồi rửa sạch vài với nước. Điều này sẽ loại bỏ lớp sáp trên bề mặt, giúp an toàn để sử dụng.

Các loại tinh dầu thơm trong quả quất có thể giúp làm dịu ngực và kích thích sự thèm ăn. Khi sử dụng một vài quả quất đặc biệt hiệu quả khi bạn cảm thấy tức ngực hoặc chán ăn. Trong văn hóa truyền thống quả quất còn được đặt cho danh xưng "quả trường thọ" - nhờ ý nghĩa bình an, trường thọ và may mắn trong văn hóa dịp Tết ở Việt Nam.

Quả quất thực sự là một báu vật, tác dụng của chúng được nhân đôi khi được nấu chín. Hương thơm và vị ngọt độc đáo của chúng có thể làm ấm cơ thể bạn từ cổ họng đến dạ dày, xua tan đi cái khô và lạnh của mùa thu và mùa đông.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 công thức "nước thần kỳ" làm từ quả quất. Cách làm vô cùng đơn giản, nhưng khả năng dưỡng ẩm làm ấm cơ thể và điều hòa khí huyết của chúng thì không thể phủ nhận.

1. Nước quất và táo: Làm dịu da khô, bị kích ứng

Táo là loại trái cây quanh năm, nhưng vị dịu nhẹ của chúng khiến việc ăn riêng vào mùa đông có vẻ hơi thiếu ấm áp. Tuy nhiên, khi nấu táo cùng với quất, bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Hương thơm của quất được tỏa ra trọn vẹn và hòa quyện với vị ngọt của táo. Nước đun sôi có màu hổ phách nhạt, và một ngụm nước này sẽ mang lại cảm giác dễ chịu từ đầu lưỡi đến tận tim, đặc biệt thích hợp khi bạn cảm thấy khát và ngứa họng vào buổi sáng.

Nguyên liệu: 6-8 quả quất (có thể dùng quất thông thường hoặc quất ngọt. Nếu dùng quất thường bạn có thể thêm chút đường phèn để trung hòa vị chua), 1 quả táo, một chút muối.

Cách nấu nước quất và táo

Bước 1: Dùng muối chà xát lên vỏ quất một lúc rồi rửa sạch sau đó khía làm 4 phần hoặc bổ đôi, và bỏ hạt (bạn cũng có thể để nguyên hạt, nhưng nước sẽ có vị hơi đắng). Dùng muối chà xát lên vỏ táo rồi rửa sạch. Sau đó bổ đôi, bỏ lõi và cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Cho quất và táo vào bình đun nước hoặc nồi đất nung rồi thêm lượng nước vừa phải vào. Bật bếp rồi đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm nhỏ lửa và nấu liu riu trong khoảng 20 phút. Khi táo trở nên trong suốt và vỏ quất mềm thì tắt bếp. Ủ thêm 5 phút rồi rót ra thưởng thức để có hương vị hài hòa hơn.

Thành phẩm món nước quất và táo

Thức uống này làm đơn giản, nhanh mà ngon tuyệt! Táo được nấu chín mềm và mọng nước, còn vỏ quất có hương vị độc đáo khi nhai.

2. Nước quất, lê, táo đỏ và kỷ tử: Một phương thuốc bổ phổi giúp làm dịu cổ họng

Sự kết hợp này được coi là một phương pháp kinh điển và được thiết kế đặc biệt để chống lại các cơn ho khan vào mùa thu và mùa đông. Lê là thành phần chính giúp bồi bổ phổi. Tuy nhiên, chúng có tính mát, và ăn quá nhiều trực tiếp có thể gây hại cho những người có tỳ vị yếu. Đây là lúc quất và táo đỏ phát huy tác dụng. Tính ấm của quất có thể cân bằng tính mát của lê, trong khi táo đỏ và kỷ tử thêm vào một chút ấm nóng, làm cho toàn bộ thức uống trở nên dịu nhẹ, giúp dưỡng ẩm cho cơ thể khô mà không gây lạnh dạ dày.

Nguyên liệu: 1 quả lê, 5-6 quả quất, 4-5 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, muối tinh.

Cách nấu nước quất, lê, táo đỏ và kỷ tử

Bước 1: Dùng muối tinh chà xát lên vỏ lê và quất để loại bỏ tạp chất sau đó rửa lại vài lần với nước. Tiếp theo bổ đôi quất và loại bỏ hạt. Lê cắt đôi rồi bỏ lõi và xắt thành các miếng nhỏ. Táo đỏ rửa sạch, bổ đôi rồi bỏ hạt. Vỏ lê rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa (như quercetin) và vitamin, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát tim phổi, trị ho, giảm viêm họng, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch và phòng chống ung thư... do đó nên tận dụng chúng.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu (trừ kỷ tử) vào nồi, rồi thêm nước sao cho mực nước ngập các nguyên liệu khoảng hai đốt ngón tay. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu liu riu trong 30 phút, cho đến khi thịt quả lê trở nên trong suốt. Cuối cùng tắt bếp, rắc thêm kỷ tử vào, ủ thêm 5 phút nữa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm nước quất, lê, táo đỏ và kỷ tử

Thức uống này có mùi thơm thanh mát từ lê quyện với hương quất mang lại cảm giác rất thư giãn. Sau khi uống xong, cổ họng của bạn cảm thấy dễ chịu như thể được dòng nước suối trong mát gột rửa.

3. Nước quất, vỏ lê và vỏ củ cải trắng: Một "chất làm sạch" hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Thức uống này nghe có vẻ hơi "lạ" một chút, nhưng đó là một cách thông minh để giải quyết vấn đề "ăn quá nhiều gây khó tiêu" trong mùa đông. Mùa đông cũng là thời điểm có nhiều buổi tụ họp và bữa ăn lớn, bao gồm các món ăn thịnh soạn, nhiều thịt, khiến chúng ta cảm thấy đầy bụng và tăng tiết đờm. Củ cải trắng là một loại rau nổi tiếng có tác dụng "giảm đầy hơi", giúp thông tắc khí huyết. Tuy nhiên, nếu chỉ đun củ cải trong nước để uống thì sẽ tạo ra vị cay nồng mà nhiều người không thích.

Điều tuyệt vời nằm ở chỗ chúng ta chỉ sử dụng vỏ củ cải trắng! Vỏ củ cải có tác dụng giảm đầy hơi hiệu quả hơn phần thịt củ cải, và nó làm giảm đáng kể độ cay. Kết hợp với hương thơm trái cây của quất và vị ngọt của vỏ lê, nước dùng thành phẩm có hương vị tươi mát và ngon miệng đến bất ngờ.

Nguyên liệu: Vỏ của nửa củ cải trắng, vỏ của 1 quả lê đã được rửa sạch với muối, 4-5 quả quất.

Cách nấu nước quất, vỏ lê và vỏ củ cải trắng

Bước 1: Lấy nửa củ cải trắng rửa thật sạch vỏ sau đó dùng dụng cụng bào lấy lớp vỏ ngoài (càng mỏng càng tốt, đừng để lạm vào quá nhiều phần thịt trắng). Gọt vỏ một quả lê đã được rửa sạch kỹ. Quất rửa sạch rồi bổ đôi, bỏ hạt.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi cùng nhau, rồi thêm 3 bát nước. Sau khi sôi, giảm lửa xuống mức thấp và đun liu riu trong khoảng 15-20 phút. Lọc lấy nước và uống khi còn ấm.

Thành phẩm món nước quất, vỏ lê và vỏ củ cải trắng

Cảm giác tức ngực và bụng của tôi lập tức biến mất. Hãy thử xem!

3 thức uống này đều được kết hợp các nguyên liệu tự nhiên, có vị nhẹ nhàng nên cả gia đình đều có thể thưởng thức. Mặc dù quất rất ngon, nhưng chỉ nên ăn 5-8 quả mỗi ngày là đủ. Bạn có thể dùng quất ngọt thay cho quất thông thường (có vị chua nhiều hơn). Nước quất tốt nhất nên được dùng trong ngày, không nên để qua đêm. Mùa đông này, mong rằng vài tách "nước vàng" ấm áp này sẽ giúp bạn xua tan cái lạnh, nuôi dưỡng cơ thể và tâm trí, bình yên đón chào mùa xuân.