Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư? Bác sĩ nhắc: Thà ngồi không còn hơn làm 5 việc này

Đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân ung thư do tính chất âm thầm của bệnh và thiếu triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nên thường bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị , khiến bệnh tiến triển nặng hơn và khó kiểm soát.

Nhiều nghiên cứu y học cho thấy, ung thư không hoàn toàn là điều không thể phòng tránh . Trên thực tế, rất nhiều thói quen sinh hoạt xấu kéo dài chính là yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ , phát hiện sớm và điều trị sớm để giảm thiểu rủi ro.

Trước hết, hút thuốc lá lâu dài hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc thụ động được xem là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư. Thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, thanh quản, bàng quang và nhiều loại ung thư khác.

Các chất gây ung thư trong khói thuốc khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây tổn thương kéo dài cho phổi và các cơ quan khác, dẫn đến đột biến gen và làm tăng khả năng hình thành tế bào ung thư.

Đối với người đang hút thuốc, bỏ thuốc lá là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất . Ngay cả những người không hút thuốc nhưng sống trong môi trường có khói thuốc cũng đối mặt với nguy cơ mắc ung thư không kém.

Bên cạnh đó, tình trạng dồn nén cảm xúc , thường xuyên buồn bực, tức giận hoặc lo âu kéo dài cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy cảm xúc tiêu cực kéo dài khiến cơ thể liên tục tiết hormone stress như cortisol, làm suy yếu hệ miễn dịch, giảm khả năng tiêu diệt tế bào bất thường và làm tăng nguy cơ đột biến tế bào.

Nhiều chuyên gia ung bướu nhận định, cơ thể trong trạng thái căng thẳng mạn tính sẽ bị ức chế khả năng tự phục hồi, từ đó tạo điều kiện cho ung thư phát triển. Vì vậy, duy trì tinh thần ổn định, biết giải tỏa áp lực và tìm kiếm hỗ trợ tâm lý khi cần thiết là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa ung thư.

Tiếp theo, thói quen thức khuya, sinh hoạt đảo lộn ngày đêm cũng là một nguyên nhân khiến tỷ lệ ung thư gia tăng, đặc biệt phổ biến ở người trẻ. Việc thường xuyên thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và làm suy giảm chức năng miễn dịch.

Những người làm ca đêm kéo dài có nguy cơ rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Ở phụ nữ, thức khuya kéo dài có thể gây biến động hormone estrogen, làm gia tăng nguy cơ ung thư vú.

Ngoài ra, ăn đồ quá nóng và lạm dụng rượu bia cũng được xem là “chất xúc tác” cho ung thư. Thực phẩm ở nhiệt độ cao có thể gây tổn thương niêm mạc miệng và thực quản, khiến quá trình sửa chữa tế bào diễn ra bất thường và làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư khoang miệng.

Rượu bia khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất có khả năng gây ung thư mạnh, làm tổn thương gan, thực quản và nhiều cơ quan khác. Uống rượu quá mức còn làm rối loạn chức năng gan, tăng nguy cơ ung thư gan.

Cuối cùng, việc bỏ qua khám sức khỏe định kỳ và né tránh sàng lọc ung thư là nguyên nhân khiến nhiều trường hợp không được phát hiện sớm. Không ít người vẫn cho rằng ung thư “ở đâu đó rất xa”, chỉ đi khám khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Trong khi đó, ung thư giai đoạn sớm thường không biểu hiện triệu chứng đặc hiệu, chỉ có thể phát hiện thông qua kiểm tra và sàng lọc y tế. Những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư, hút thuốc lá, uống rượu nhiều càng cần được theo dõi định kỳ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa ung thư bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong đời sống hằng ngày . Bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, tránh đồ quá nóng, hạn chế rượu bia, giữ tinh thần ổn định và khám sức khỏe định kỳ là những bước quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn và ảnh: Sohu