3 loại nước thanh lọc cơ thể, đốt mỡ, detox làn da: Uống trong 7 ngày là thấy thay đổi rõ rệt

Trong nhịp sống bận rộn, làn da xỉn màu và vòng bụng kém thon gọn, ngủ không ngon thường là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tích tụ quá nhiều độc tố. Thay vì lo lắng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện liệu trình thải độc trong 7 ngày chỉ với những thức uống nguồn gốc tự nhiên dễ tìm ngay trong căn bếp hoặc mua ngoài chợ.

3 loại nước thanh lọc cơ thể, đốt mỡ, detox làn da

Sự kết hợp giữa các loại nước uống giàu chất xơ và hoạt chất chống lão hóa dưới đây không chỉ thanh lọc cơ thể, detox làn da mà còn tốt cho tiêu hóa:

1. Nước đậu bắp

Chất nhầy từ đậu bắp không chỉ đơn thuần hỗ trợ tiêu hóa mà còn là "vũ khí" bí mật để duy trì vóc dáng và làn da. Các polysaccharid trong loại nước này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và tinh bột, ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin c và chất chống oxy hóa cực cao trong đậu bắp có khả năng bảo vệ cấu trúc collagen mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và mang lại làn da trắng sáng, rạng rỡ từ bên trong. Việc tống khứ chất thải tích tụ lâu ngày nhờ chất xơ hòa tan cũng chính là bước đầu tiên để làn da sạch mụn và cơ thể nhẹ nhàng hơn.

- Cách làm: Cắt 3 đến 5 quả đậu bắp thành lát mỏng, cho vào 300 đến 500 ml nước lọc. Ngâm trong tủ lạnh khoảng 6 đến 8 tiếng để các hoạt chất quý báu tiết ra hoàn toàn trước khi dùng.

2. Nước hạt chia

Hạt chia là siêu thực phẩm hàng đầu cho mục tiêu giảm cân nhanh chóng nhờ khả năng ngậm nước gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể. Khi đi vào cơ thể, lớp gel từ hạt chia tạo cảm giác no lâu bền bỉ, giúp bạn dễ dàng cắt giảm lượng calo nạp vào mà không cảm thấy mệt mỏi.

Quan trọng hơn, axit béo omega 3 dồi dào trong hạt chia giúp kháng viêm, làm dịu các kích ứng da và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ nội tạng hiệu quả. Đây là thức uống lý tưởng để vừa tinh chỉnh vóc dáng, vừa nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh, căng bóng.

- Cách làm: Cho 1 muỗng canh hạt chia vào 250 ml nước, để yên từ 10 đến 15 phút cho đến khi hạt nở hoàn toàn thành dạng gel rồi mới thưởng thức.

3. Nước ép lô hội (nha đam)

Nếu nước đậu bắp và hạt chia tập trung vào việc đốt mỡ thì lô hội chính là "thần dược" cấp nước và tái tạo làn da. Các hoạt chất trong lô hội giúp gan thải độc sâu sau một ngày dài, đồng thời giảm tình trạng viêm nhiễm âm thầm vốn là nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Uống nước ép lô hội giúp cấp ẩm tức thì cho các tế bào da, mang lại vẻ ngoài sảng khoái, căng mọng vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó, khả năng thanh lọc độc tố của lô hội cũng hỗ trợ cơ thể thanh thoát hơn, giảm cảm giác nặng nề do tích nước.

- Cách làm: Xay nhuyễn phần thịt lô hội tươi đã được rửa sạch hoàn toàn lớp nhựa vàng với 200 ml nước. Bạn có thể thêm một chút nước cốt chanh để tăng hiệu quả đốt cháy mỡ thừa và làm sáng da.

Thực đơn thanh lọc 7 ngày tập trung

Nếu muốn có làn da đẹp, cơ thể khỏe mạnh, bạn có thể tận dụng 3 loại nước detox trên vào chế độ ăn uống trong 7 ngày như sau:

- Ngày 1: Sáng bụng đói uống 300ml nước ấm khởi động trao đổi chất. Sau bữa trưa uống nước chanh ấm. Chiều uống trà xanh không đường. Buổi tối dùng nước hạt chia để giảm thèm ăn khuya.

- Ngày 2: Sáng bụng đói dùng nước đậu bắp đẩy lùi chất thải. Sau bữa trưa dùng nước chanh hạt chia bổ sung vitamin c. Buổi tối dùng nước gừng táo tàu làm ấm cơ thể.

- Ngày 3: Sáng bụng đói dùng nước gừng hạt chia tăng tốc đốt mỡ. Sau bữa trưa dùng nước chanh nha đam dưỡng ẩm da. Buổi tối dùng nước ép lô hội làm dịu dạ dày.

- Ngày 4: Sáng bụng đói uống nước đậu bắp làm phẳng bụng. Buổi trưa uống nước ấm kèm kiwi. Chiều uống trà hoa hồng. Buổi tối dùng một lượng nhỏ nước ép lô hội để giảm viêm.

- Ngày 5: Sáng bụng đói uống nước đậu bắp ổn định đường huyết. Sau bữa trưa dùng sữa chua hạt chia. Chiều uống nước chanh có ga. Buổi tối dùng trà gừng ấm thúc đẩy tuần hoàn.

- Ngày 6: Sáng hoặc trước bữa trưa dùng nước đậu bắp ngăn hấp thụ chất béo. Chiều dùng hạt chia kết hợp quả mọng và sữa chua. Buổi tối dùng nước ép lô hội kèm bữa chay nhẹ.

- Ngày 7: Sáng bụng đói uống 300 ml nước ấm tinh khiết. Sau bữa trưa dùng nước đậu bắp cân bằng lại cơ thể. Chiều uống trà bạc hà hoặc hoa cúc. Buổi tối dùng nước đậu bắp hoặc nước gừng táo tàu để thư giãn, ngủ ngon.

Nguồn và ảnh: Top Beauty, Sohu