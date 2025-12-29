Ăn 3 món mỗi ngày, sau 8 tháng người đàn ông 38 tuổi suy thận giai đoạn 4 nhận kết quả bất ngờ

“Béo phì tự thân đã có thể âm thầm phá hủy thận”, bác sĩ gia đình kiêm chuyên gia giảm cân Lý Đường Việt (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo khi chia sẻ một ca bệnh khiến nhiều người giật mình. Bệnh nhân là nam giới 38 tuổi, làm trong ngành bảo hiểm, công việc bận rộn, thường xuyên tiếp khách, ăn uống thất thường trong thời gian dài.

Người đàn ông cao 1,75 m, cân nặng lên tới 95kg. Chế độ ăn hằng ngày chủ yếu là thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều muối, nhiều đường, kèm theo thói quen uống nước ngọt có đường. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi kéo dài, không nghĩ đó là dấu hiệu nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra sức khỏe, kết quả khiến chính anh và bác sĩ đều bất ngờ: chức năng thận đã suy giảm tới giai đoạn 4 , đồng thời các chỉ số viêm trong cơ thể tăng cao rõ rệt, với chỉ số viêm đạt 1,7 mg/dL , trong khi mức khuyến nghị bình thường là dưới 0,3 mg/dL .

Bệnh nhân bày tỏ sự khó hiểu vì cho rằng bản thân “chỉ là hơi béo”, không mắc tiểu đường hay tăng huyết áp, tại sao thận lại tổn thương nghiêm trọng như vậy. Trả lời thắc mắc này, bác sĩ Lý Đường Việt giải thích rằng mỡ thừa không chỉ làm thay đổi vóc dáng , mà còn hoạt động như một cơ quan nội tiết , liên tục tiết ra các chất gây viêm, khiến cơ thể rơi vào tình trạng viêm mạn tính kéo dài. Trong quá trình đó, thận là một trong những cơ quan dễ bị tổn thương nhất .

Ông nhấn mạnh, nhiều người lầm tưởng rằng bệnh thận chỉ xuất hiện ở người bị tiểu đường hoặc cao huyết áp. Trên thực tế, béo phì đơn thuần, nếu kéo dài , cũng đủ để âm thầm làm suy giảm chức năng thận mà người bệnh không hề hay biết.

Đáng chú ý, hướng điều trị cho trường hợp này không phải dùng thuốc mạnh , mà tập trung vào việc bảo vệ thận và giảm viêm thông qua ăn uống và lối sống . Bác sĩ đã giúp bệnh nhân điều chỉnh chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn:

- Thay tinh bột tinh luyện bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo đen, gạo tím;

- Tăng lượng rau củ nhiều màu sắc để bổ sung các hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm;

- Nguồn đạm ưu tiên cá , đồng thời hạn chế tối đa thực phẩm chiên rán, kho mặn và thịt chế biến sẵn.

Không dùng thuốc, chỉ nhờ thay đổi chế độ ăn và sinh hoạt, sau 8 tháng , cân nặng của người đàn ông này giảm từ 95kg xuống còn 80kg . Quan trọng hơn, tình trạng viêm trong cơ thể giảm rõ rệt, gánh nặng lên thận cũng được cải thiện, chức năng thận có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Từ trường hợp này, bác sĩ Lý Đường Việt nhấn mạnh rằng tổn thương thận không xảy ra trong một sớm một chiều , mà là kết quả của việc lâu ngày phớt lờ những tín hiệu cảnh báo của cơ thể . Việc giảm thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế nước ngọt có đường, tăng thực phẩm nguyên bản và duy trì nhịp sinh hoạt ổn định là những “hành động bảo vệ thận” rất đơn giản nhưng ai cũng có thể thực hiện mỗi ngày.

