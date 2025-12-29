Nữ sinh 20 tuổi chảy máu trực tràng, cơ sàn chậu "già như 60 tuổi" vì thói quen "vạn người mê" khi đi vệ sinh

Gần đây, tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một ca bệnh đã thu hút sự chú ý của giới y tế và dư luận. Một nữ sinh đại học mới 20 tuổi, do thói quen kéo dài thời gian ngồi toilet để dùng điện thoại, đã xuất hiện tình trạng đau hậu môn và đi ngoài ra máu đỏ tươi. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ không khỏi bất ngờ khi chức năng cơ sàn chậu của cô suy giảm nghiêm trọng, mức độ lão hóa tương đương người khoảng 60 tuổi.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, khoa Hậu môn - Trực tràng của Bệnh viện Y học cổ truyền quận Hải Thự, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã tiếp nhận nữ bệnh nhân này. Cô là sinh viên đại học, đang ở độ tuổi thanh xuân. Gần đây, khi đi vệ sinh, cô thường xuyên cảm thấy đau rát vùng hậu môn, kèm theo hiện tượng phân có máu đỏ tươi. Ban đầu, sau khi trao đổi với gia đình, cô cho rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ thông thường nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy tình trạng không hề đơn giản. Qua đánh giá chức năng cơ sàn chậu, các bác sĩ ghi nhận điểm số của nữ sinh chỉ đạt 45,9 điểm trên thang 100 điểm. Trong khi đó, mức trên 80 điểm mới được coi là bình thường. Chỉ số này thậm chí còn thấp hơn nhiều người cao tuổi.

Bác sĩ cho biết, cơ sàn chậu của bệnh nhân đã bị suy yếu rõ rệt, dẫn đến tình trạng cơ thắt hậu môn lỏng lẻo, hậu môn không thể khép kín hoàn toàn. Dịch ruột dễ rò rỉ ra ngoài, kích thích vùng da quanh hậu môn, khiến ống hậu môn dễ bị tổn thương và chảy máu trong quá trình đại tiện.

Sau khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân gốc rễ lại đến từ một thói quen rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay: ngồi toilet lâu để lướt điện thoại.

Nữ sinh thừa nhận, cô đã duy trì thói quen này trong nhiều năm. Mỗi lần ngồi vào bồn cầu, cô thường cầm điện thoại và ngồi từ 20 đến 30 phút. Theo bác sĩ, việc ngồi xổm hoặc ngồi lâu trên bồn cầu khiến áp lực ổ bụng tăng cao, đồng thời cơ sàn chậu phải chịu lực liên tục trong thời gian dài. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương nghiêm trọng và thúc đẩy quá trình thoái hóa sớm của nhóm cơ này.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân trẻ tuổi gặp vấn đề về cơ sàn chậu do thói quen ngồi toilet lâu đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Nếu không kịp thời điều chỉnh, người bệnh có thể đối mặt với nhiều hậu quả lâu dài như vùng hậu môn thường xuyên ẩm ướt, suy giảm khả năng kiểm soát đại tiện, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên tránh mang điện thoại vào nhà vệ sinh, tập trung vào việc đại tiện, thời gian mỗi lần đi vệ sinh tốt nhất chỉ nên kéo dài khoảng 3 đến 5 phút để giảm tổn hại cho cơ sàn chậu. Bên cạnh đó, có thể thực hiện các bài tập tăng cường cơ sàn chậu, phổ biến nhất là bài tập “siết hậu môn”. Nên tập đều đặn vào buổi sáng, trưa và tối, mỗi lần co thắt hậu môn khoảng 100 nhịp, giúp cải thiện sức mạnh cơ và làm chậm quá trình suy giảm chức năng.

Hiện tại, nữ sinh này đang được điều trị bằng phương pháp kết hợp gồm ngâm rửa bằng thuốc y học cổ truyền, sử dụng thuốc bôi ngoài và tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu không thay đổi thói quen ngồi toilet lâu để dùng điện thoại, hiệu quả điều trị sẽ bị giảm đi đáng kể.

Nguồn và ảnh: ETToday