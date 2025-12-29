Người cao tuổi và cảm lạnh: Nguy cơ biến chứng ít được chú ý

Ảnh minh họa: Getty Images

Tuy nhiên, với người cao tuổi, cảm lạnh không đơn thuần chỉ là hắt hơi, sổ mũi hay ho thoáng qua. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là điểm khởi phát của những biến chứng nguy hiểm nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách.

Tuổi càng cao, hệ miễn dịch càng suy giảm, khiến cơ thể phản ứng chậm hơn với các tác nhân gây bệnh. Khi bị cảm lạnh, người cao tuổi dễ kéo dài thời gian mắc bệnh, triệu chứng không rầm rộ nhưng âm ỉ và khó hồi phục. Nhiều trường hợp chỉ biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, ho nhẹ, sốt không rõ rệt, khiến cả người bệnh và gia đình chủ quan.

Một trong những biến chứng đáng lo ngại nhất là viêm phổi. Cảm lạnh làm suy yếu hàng rào bảo vệ đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu vào phổi. Ở người cao tuổi, viêm phổi có thể diễn tiến nhanh, dễ dẫn tới suy hô hấp, phải nhập viện kéo dài, thậm chí đe dọa tính mạng nếu phát hiện muộn.

Cảm lạnh cũng có thể làm nặng thêm các bệnh nền mạn tính. Những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc đái tháo đường dễ gặp tình trạng bệnh nền mất kiểm soát trong giai đoạn nhiễm lạnh. Ho kéo dài, khó thở, rối loạn ăn uống và giấc ngủ đều góp phần làm suy kiệt thể trạng.

Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là tình trạng mất nước và suy dinh dưỡng. Khi bị cảm lạnh, người cao tuổi thường ăn uống kém, uống ít nước, trong khi cơ thể vẫn cần năng lượng để chống lại bệnh. Sự thiếu hụt này khiến quá trình hồi phục chậm hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Không ít trường hợp người cao tuổi tự điều trị cảm lạnh tại nhà bằng cách dùng thuốc không phù hợp hoặc lạm dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc cảm chứa nhiều thành phần, thuốc kháng sinh không có chỉ định hoặc các biện pháp truyền miệng có thể gây tương tác thuốc, ảnh hưởng gan thận và che lấp triệu chứng bệnh nặng.

Dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi bị cảm lạnh bao gồm sốt kéo dài, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực, mệt mỏi tăng nhanh, lơ mơ, ăn uống kém rõ rệt hoặc các biểu hiện bất thường so với ngày thường. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, việc thăm khám y tế sớm là cần thiết, không nên chờ bệnh tự khỏi.

Để giảm nguy cơ biến chứng, người cao tuổi cần được giữ ấm đúng cách, duy trì chế độ ăn đủ chất, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý trong mùa lạnh. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi sát các thay đổi sức khỏe, nhắc nhở dùng thuốc đúng hướng dẫn và chủ động đưa người bệnh đi khám khi cần thiết.

Cảm lạnh ở người cao tuổi không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng, nhưng hậu quả có thể nặng nề nếu bị xem nhẹ. Nhận diện sớm nguy cơ và chăm sóc đúng cách là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi trong mùa lạnh và dịp cuối năm.