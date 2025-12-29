Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau bữa ăn sáng bởi thói quen "vạn người mê"

Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Một người đàn ông được giấu tên 45 tuổi, sống ở tỉnh Giang Tô bị tiêu chảy nặng sau khi ăn những thực phẩm để qua đêm.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, ngày đầu tiên, anh ta bị tiêu chảy 4-5 lần/ngày. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, tần suất tiêu chảy nhiều hơn, đến hàng chục lần, khiến người đàn ông kiệt sức, mệt mỏi phải vào viện cấp cứu. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng nhịp tim của người đàn ông này chậm dần và cuối cùng tử vong.



Người đàn ông 45 tuổi ở Trung Quốc tử vong sau khi ăn thức ăn thừa để qua đêm. Ảnh minh họa.

Sau khi người đàn ông 45 tuổi này tử vong, các bác sĩ điều trị cho nam bệnh nhân này cho hay, tiêu chảy liên tục xuất phát từ thói quen sử dụng các món ăn thừa trong tủ lạnh. Thức ăn thừa có thể chứa nhiều vi khuẩn gây tiêu chảy nặng, sau đó gây viêm ruột cấp tính.

Theo các chuyên gia, không nên ăn đồ để qua đêm vì thức ăn thừa dễ bị vi khuẩn có hại phát triển nhanh chóng, tạo ra độc tố, gây ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa (đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy), và về lâu dài có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm, đồng thời đồ ăn hâm lại cũng mất chất dinh dưỡng, không còn tốt cho sức khỏe.

5 loại thức ăn không nên để qua đêm

- Rau luộc không nên để qua đêm: Nên tránh ăn những loại rau luộc khi được để qua đêm, vì trong rau có chứa nhiều chất nitrat. Khi rau đã nấu chín và để qua đêm, cùng với sự phát triển và xâm nhập của vi khuẩn, nitrat sẽ được biến đổi thành nitrite, đây là một loại chất gây ung thư.

- Trứng chiên, trứng luộc không nên để qua đêm: Nhiều người có thói quen ăn trứng chiên tái, luộc trứng lòng đào, đây là những món ăn mà trứng không được chế biến chín. Khi được nấu chín và để qua đêm trong tủ lạnh sẽ là môi trường thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của những loại vi khuẩn gây hại đến đường ruột và đường tiêu hóa. Vì thế, trứng chiên, trứng luộc cũng là những món không nên ăn khi để qua đêm trong tủ lạnh.

- Hải sản không nên để qua đêm: Hải sản khi để qua đêm trong tủ lạnh thì sẽ không còn giữ được những dưỡng chất đó nữa. Thay vào đó, chúng biến thành những chất độc hại, gây ảnh hưởng đến gan và thận. Bởi hải sản chứa lượng đạm rất cao nên chúng thu hút các vi khuẩn ăn xác và tạo thành mầm bệnh không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, khi chế biến, bạn nên chế biến vừa đủ để tránh tình trạng ăn thừa, vứt bỏ rất lãng phí.

- Nấm không nên để qua đêm: Ăn nấm thường xuyên tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, nấm khi được chế biến làm chín, để qua đêm trong tủ lạnh sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Do đó, bạn nên tránh sử dụng lại những món ăn được chế biến từ nấm nếu để qua đêm.

- Canh không nên để qua đêm: Canh thừa để lại qua đêm trong nồi kim loại như: nhôm, inox… sẽ dễ sinh ra các chất độc gây hại cho sức khỏe.

Cách bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh an toàn

Để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đảm bảo an toàn và tươi ngon, có rất nhiều lưu ý mà bạn cần biết:

- Nên lựa chọn hộp đựng thực phẩm sạch, bảo đảm chất lượng, tốt nhất dùng hộp thủy tinh.

- Phân loại thực phẩm để tránh lây nhiễm chéo, đồng thời, hạn chế thấp nhất tình trạng thực phẩm hư hỏng, mất dưỡng chất. Hãy phân loại đồ ăn trong tủ lạnh rồi để chúng riêng vào một hộp. Cần phân loại thực phẩm sống và chín. Hay nhóm thực phẩm này nên được để riêng ở hai vị trí khác nhau trong tủ lạnh bởi vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể lây lan, làm ô nhiễm thực phẩm đã được nấu chín.

- Không để quá nhiều đồ trong tủ lạnh.

- Theo Sức khỏe & Đời sống, không nên đặt thức ăn vừa đun sôi ngay vào tủ bởi có thể khiến thức ăn bị "sốc" nhiệt, biến chất, làm mất giá trị dinh dưỡng của nó, hay thậm chí là bị biến đổi mùi vị. Tốt nhất, bạn nên để nguội thực phẩm để chúng cân bằng về nhiệt độ phòng rồi sau đó, hãy cất trữ chúng vào tủ lạnh.

- Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp, cần nắm rõ thời gian bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để sử dụng đúng.

- Biết cách sắp xếp thực phẩm hợp lý, theo loại. Nên dán kèm giấy ghi chú ngày trữ thực phẩm, ngày mở hộp, ngày hết hạn… như thế sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý, sử dụng thực phẩm đúng cách, tươi ngon.

- Vệ sinh tủ lạnh thường xuyên là để ngăn chặn sự sinh sôi của vi trùng có thể gây ra các bệnh ngộ độc thực phẩm.