Duy trì thói quen uống nước tưởng tốt, người đàn ông 40 tuổi tử vong đột ngột

Sự việc xảy ra tại Trung Quốc. Anh Trương, ngoài 40 tuổi, có cuộc sống bình dị và thể trạng vốn tốt. Hàng đêm, anh duy trì thói quen thức giấc uống nước với suy nghĩ giúp chống khát và giải độc cơ thể.

Tuy nhiên, một đêm, vợ anh bất ngờ phát hiện anh nằm gục trên nền nhà, thở gấp, nhịp tim yếu. Gia đình lập tức đưa anh đi cấp cứu nhưng anh Trương không qua khỏi.

Trước sự ra đi đột ngột của chồng, người vợ không khỏi bàng hoàng, khó hiểu. Bác sĩ cho biết, việc uống quá nhiều nước vào ban đêm, đặc biệt là một số loại đồ uống nhất định, có thể tạo gánh nặng lớn cho hệ tim mạch, làm tăng nguy cơ đột tử.

Người đàn ông 40 tuổi tử vong sau khi uống nước vào ban đêm. Ảnh minh họa.

Câu chuyện này không chỉ khiến gia đình anh Trương phải suy ngẫm mà còn buộc chúng ta phải xem xét lại những nguy cơ sức khỏe của việc uống nước vào ban đêm.

Nước giúp nhiều bộ phận trong cơ thể thực hiện được chức năng. Uống đủ nước nhưng sai cách vẫn gây hại cho cơ thể.

Bởi vậy để có được những lợi ích từ nước, cần phải uống đúng cách.

Không uống quá nhanh: Nếu bạn uống nước nhanh, cơ thể không có khả năng hấp thụ và đào thải nước ra ngoài đúng cách. Bởi vậy, bạn không nhận được lợi ích của nước. Ngoài ra, khi uống nhanh, nước không hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa, cân bằng axit. Do đó, bạn có nguy cơ gặp các vấn đề như đau dạ dày, chướng hơi, đầy hơi. Vì vậy, mọi người nên uống từng ngụm nhỏ.

Lượng nước cần uống: Nước quan trọng đối với cơ thể, nhu cầu nước trong một ngày phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, hoạt động thể chất, chiều cao… Tuy nhiên, trung bình một người nên uống từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Nhưng hãy nhớ rằng bạn cũng lấy nước từ trái cây và rau quả. Để biết lượng nước cần thiết cho bản thân, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia.

Tư thế uống nước: Nhiều người có thói quen uống nước vội vàng, thậm chí khi đang đi bộ hoặc chạy. Theo các chuyên gia, việc này có thể ảnh hưởng không tốt đến chức năng thận do cơ thể chưa ở trạng thái cân bằng, làm rối loạn điều hòa chất lỏng. Tư thế uống nước phù hợp nhất là khi ngồi, giúp thận hoạt động ổn định và cơ bụng được thả lỏng (theo Newsdayexpress).

Không uống nước quá lạnh: Uống nước lạnh có thể khiến cổ họng co lại, dễ gây ho, đờm; đồng thời làm co mạch máu, cản trở quá trình tiêu hóa. Nước lạnh dùng cùng bữa ăn còn khiến chất béo khó phân giải, gây đầy bụng, khó tiêu và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nên uống nước ở nhiệt độ thường hoặc hơi ấm.

Thời điểm uống nước: Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước ngay khi cảm thấy khát và duy trì thói quen uống nước vào buổi sáng. Sau khi thức dậy, nên uống 1-2 cốc nước.

Ngoài ra, nên uống trước bữa ăn khoảng 30-40 phút và sau bữa ăn khoảng 40 phút để hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu.

Bật mí những cách giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe Để phòng ngừa các biến chứng tương tự, bác sĩ đưa ra một số khuyến nghị sau: - Khi thức dậy giữa đêm, nên ngồi nghỉ 5 phút, sau đó uống nước ấm (35 - 40°C) từng ngụm nhỏ, không quá 100ml mỗi lần. - Giảm lượng nước trong vòng 2 giờ trước khi ngủ để tránh phải thức dậy giữa đêm. Nếu khô miệng, có thể súc miệng hoặc thấm nước bằng bông gạc. - Không nên dùng cà phê, trà đặc hay rượu bia trước khi ngủ. Có thể thay thế bằng trà hoa cúc hoặc sữa ấm giúp thư giãn. - Để gìn giữ sức khỏe sau khi mở mắt, nên nằm yên 5 phút, sau đó ngồi dậy 2 phút rồi mới đứng dậy từ từ, giúp cơ thể thích nghi dần và tránh tăng huyết áp đột ngột.

(Theo Vietnamnet)