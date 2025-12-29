Trong cấu trúc tinh vi của cơ thể người, hàng rào máu não (Blood Brain Barrier - BBB) được ví như một "cổng an ninh" tối cao, ngăn chặn mọi chất độc hại và mầm bệnh xâm nhập vào mô não. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta chỉ nhận ra sự tồn tại của lá chắn này khi các vấn đề thần kinh nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện.

Theo bác sĩ Hsieh Ping-Hsien, chuyên gia phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Yang-Ming (Đài Loan, Trung Quốc), một khi hàng rào này bị xuyên thủng, não bộ sẽ rơi vào tình trạng "nhiễm độc" nghiêm trọng.

Dưới đây là 4 dấu hiệu cảnh báo hàng rào máu não đang bị tổn thương mà bạn tuyệt đối không nên lờ đi:

1. Những cơn đau đầu tái phát thường xuyên

Ảnh minh họa

Khi hàng rào máu não không còn hoạt động hiệu quả, các chất gây viêm và độc tố vốn bị ngăn chặn trước đây có thể thấm trực tiếp vào mô não. Quá trình này gây ra tình trạng viêm dây thần kinh và làm gia tăng áp lực nội sọ.

Bác sĩ Hsieh Ping-Hsien nhấn mạnh rằng những cơn đau đầu dai dẳng, tái đi tái lại chính là tín hiệu cho thấy hệ thống bảo vệ đang bị rò rỉ, khiến não bộ phải chống chọi với các tác nhân xâm nhập.

2. Suy giảm trí nhớ và tư duy lẫn lộn

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng tổn thương tại hàng rào máu não cho phép các chất độc tấn công trực tiếp vào vùng hồi hải mã, trung tâm chịu trách nhiệm về trí nhớ.

Những độc tố này phá vỡ kết nối giữa các tế bào thần kinh, tương tự như việc virus tấn công ổ cứng máy tính. Hệ quả là khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin của bạn bị suy giảm nghiêm trọng, gây ra tình trạng hay quên hoặc cảm giác đầu óc luôn trong trạng thái mơ hồ.

3. Tâm trạng thay đổi thất thường khó kiểm soát

Ảnh minh họa

Đây là triệu chứng dễ bị bỏ qua nhất nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Khi lá chắn bảo vệ não bị bất thường, các chất gây viêm, hormone căng thẳng và độc tố thần kinh trong máu sẽ tràn vào não. Chúng can thiệp trực tiếp vào sự cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin và dopamine.

Điều này khiến hệ thống điều chỉnh cảm xúc mất kiểm soát, giống như một chiếc xe bị hỏng phanh, dẫn đến những thay đổi tâm trạng cực đoan mà người bệnh không thể tự điều chỉnh.

4. Mệt mỏi mãn tính dù đã nghỉ ngơi đầy đủ

Dù chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng não bộ tiêu thụ tới 20% tổng năng lượng từ glucose và oxy. Khi hàng rào máu não tổn thương, việc cung cấp dưỡng chất bị gián đoạn, đồng thời tế bào não phải tiêu tốn gấp đôi năng lượng để đối phó với các chất gây viêm xâm nhập. Tình trạng "thu không đủ chi" này khiến pin năng lượng của não luôn ở mức báo động, gây ra cảm giác mệt mỏi cực độ mà việc ngủ nghỉ thông thường không thể bù đắp được.

Ảnh minh họa

Bảo vệ hàng rào máu não chính là bảo vệ tư duy minh mẫn và chất lượng sống. Nếu bạn gặp phải các triệu chứng trên trong thời gian dài, hãy tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia thần kinh để có biện pháp can thiệp kịp thời trước khi các tổn thương trở nên không thể đảo ngược.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Healthline