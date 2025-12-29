Nam shipper 30 tuổi phát hiện nhiễm HIV, khóc nghẹn thừa nhận sai lầm

30 tuổi, ngày ngày chạy xe điện giao đồ ăn khắp thành phố, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Tiểu Lý* (người Trung Quốc) chưa từng nghĩ mình sẽ liên quan đến HIV. Mọi thứ chỉ thay đổi khi nam shipper bị sốt liên tục, kèm theo cảm giác mệt mỏi kéo dài. Nghĩ rằng chỉ là bệnh thông thường, nhưng kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến anh chết lặng: Dương tính HIV.

Khi bác sĩ hỏi về nguyên nhân, Tiểu Lý ban đầu ấp úng, né tránh. Cuối cùng, anh đỏ hoe mắt thừa nhận: sau một buổi tụ tập bạn bè, trong lúc bốc đồng, anh đã có quan hệ gần gũi không sử dụng biện pháp bảo vệ với một người lạ. "Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi cứ tưởng là không sao…" , anh nói.

Câu chuyện của Tiểu Lý được đưa tin trên Toutiao khiến nhiều người giật mình. Thực tế, HIV không phân biệt nghề nghiệp hay hoàn cảnh. Chỉ một lần thiếu hiểu biết hoặc chủ quan cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc.

Hiểu đúng về HIV để không trả giá bằng sự chủ quan

Virus HIV (Ảnh minh họa).

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người nhiễm HIV là sự hiểu sai về con đường lây truyền. HIV không lây qua các tiếp xúc sinh hoạt thông thường như ăn uống chung, bắt tay, dùng chung nhà vệ sinh hay qua không khí. Virus này chủ yếu lây qua ba con đường: quan hệ tình dục không an toàn, đường máu và từ mẹ sang con.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ HIV có thời gian ủ bệnh rất dài, có thể lên tới nhiều năm và hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Người nhiễm vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi sức đề kháng suy giảm và các bệnh cơ hội xuất hiện. Chính vì vậy, nhiều người phát hiện bệnh trong tâm thế hoàn toàn bị động.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu từng có hành vi nguy cơ như quan hệ tình dục không bảo vệ, dùng chung kim tiêm, can thiệp y tế không đảm bảo vô trùng, hoặc có bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe, việc đi xét nghiệm HIV sớm là cần thiết. Xét nghiệm hiện nay đơn giản, chi phí thấp, thậm chí miễn phí ở nhiều nơi. Điều này giúp người bệnh chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cũng như người khác.

Một điều quan trọng khác là HIV hiện không còn là "án tử". Dù chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng với điều trị kháng virus đúng và đều đặn, người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh lâu dài, làm việc, lập gia đình và sinh con an toàn nếu được theo dõi y tế đầy đủ.

Câu chuyện của Tiểu Lý không nhằm gieo nỗi sợ mà là lời nhắc nhở về sự tỉnh táo. HIV không ở đâu xa, và cũng không chỉ gắn với "ai đó". Nhận thức đúng, phòng tránh đúng và tôn trọng người nhiễm bệnh mới là cách mỗi người tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Nguồn: Toutiao