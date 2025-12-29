Cửa sổ mùa đông sạch bong kin kít khi được lau cùng giấm và thứ này

Cửa sổ có xu hướng bẩn hơn nhiều vào mùa đông do hiện tượng ngưng tụ, xảy ra khi không khí nóng, ẩm bên trong ngôi nhà biến thành nước khi tiếp xúc với bề mặt lạnh giá. Sự ngưng tụ này khiến hơi ẩm tích tụ trên cửa sổ, làm cho bụi bẩn dễ bám vào kính, và quan trọng hơn, nó có thể khuyến khích nấm mốc phát triển trên khung cửa sổ.

Mùa đông có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển trên cửa sổ.

Nấm mốc chỉ có thể tồn tại trên bề mặt ẩm ướt, và nếu bạn không loại bỏ hơi nước ngưng tụ, nó sẽ lan sang giấy dán tường và bất kỳ đồ nội thất nào gần cửa sổ. Tuy nhiên, các chuyên gia tại công ty vệ sinh Cardiff Window Cleaner (Anh) chia sẻ rằng việc ngăn ngừa nước ngưng tụ thực sự rất dễ dàng, và cửa sổ của bạn sẽ luôn sạch nếu bạn pha giấm với một chút nước rửa chén.

Họ cho biết: “Chỉ cần trộn hai cốc nước với hai cốc giấm trắng, sau đó thêm vài giọt nước rửa chén. Đổ hỗn hợp này vào bình xịt và xịt trực tiếp lên cửa sổ.”

Giấm trắng là một cách tự nhiên hiệu quả để làm sạch cửa sổ vì nó có tính axit và có thể hòa tan các vết bẩn trên kính. Ngoài ra, giấm bay hơi nhanh, không để lại vệt sọc.

Việc sử dụng nước rửa chén vào mùa đông cũng rất hữu ích, vì nó ngăn không cho hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước, thay vào đó, độ ẩm sẽ dàn đều, bay hơi nhanh hơn và giữ cho kính luôn sạch.

Vệ sinh cửa sổ bằng hỗn hợp pha loãng giấm và nước rửa chén có thể giúp ích.

Điều này có nghĩa là nước rửa chén sẽ hoạt động như một lớp màng bảo vệ, giúp ngăn ngừa ngưng tụ, để cửa sổ của bạn luôn khô ráo, trong suốt và sáng bóng suốt phần còn lại của mùa đông.

Cách vệ sinh cửa sổ mùa đông

Bạn cần chuẩn bị:

- 480 ml nước

- 480 ml giấm trắng

- 2–3 giọt nước rửa chén

Cách thực hiện:

Đầu tiên, trộn lượng nước và giấm trắng bằng nhau vào một vật chứa. Nếu có thể, hãy sử dụng một bình xịt rỗng vì sẽ giúp việc làm sạch dễ dàng hơn.

Thêm vài giọt nước rửa chén vào dung dịch. Bạn chỉ cần một lượng rất nhỏ, vì nếu dùng quá nhiều có thể để lại vệt trên kính.

Tiếp theo, làm sạch cửa sổ. Nếu dùng bình xịt, chỉ xịt một lượng vừa đủ để tạo lớp sương mỏng trên kính. Nếu dùng khăn, hãy thoa một lớp rất nhẹ.

Để dung dịch lưu lại trên cửa sổ trong vài giây. Nếu lớp dung dịch mỏng, nó sẽ tự khô nhanh trong không khí; tuy nhiên, bạn cũng có thể lau khô cửa sổ bằng khăn.

Lúc này, cửa sổ của bạn sẽ trông trong suốt như pha lê và hoàn toàn không còn hiện tượng ngưng tụ, vì vậy bạn sẽ không còn phải lo lắng về kính mờ hay nấm mốc trên cửa sổ trong mùa đông này nữa.