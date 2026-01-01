Nhiều người tiệc tùng liên miên dịp cuối năm, bác sĩ cảnh báo ngộ độc rượu

Tại Khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), mỗi dịp lễ, Tết đều tiếp nhận số ca bệnh liên quan đến rượu bia tăng đột biến. Trong đó, chiếm phần lớn là các ca viêm tuỵ cấp ở những người uống rượu với số lượng lớn hoặc kéo dài. Ngoài ra, một số trường hợp ngộ độc rượu diễn biến nặng, có kèm theo tổn thương nhiều cơ quan.

BS CKII Mã Phước Nguyên, Phó khoa Nội tiêu hoá, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết: “ Trong những ngày nghỉ dài như Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, người dân có nhiều thời gian gặp gỡ, sum họp gia đình, bạn bè nên việc sử dụng rượu bia trở nên phổ biến hơn.

Nguyên nhân ngộ độc rượu rất đa dạng, nhiều người sử dụng rượu mua trôi nổi, không nhãn mác, rượu pha cồn công nghiệp hoặc các loại rượu ngâm thảo dược, động vật, nội tạng… mà không kiểm soát được thành phần, nồng độ. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao”.

Thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng viêm tụy cấp nặng sau khi uống nhiều rượu bia. Một số ca diễn tiến nghiêm trọng, xuất hiện suy hô hấp, suy thận, thậm chí phải lọc máu và điều trị hồi sức tích cực. Đa phần các trường hợp này được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng trung bình đến nặng.

Ngộ độc rượu có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ, ngộ độc rượu có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, mờ mắt, khó thở… Trường hợp nặng có thể dẫn đến co giật, hôn mê và tổn thương nhiều cơ quan như não, mắt, gan, thận.

Thiếu tá, BSCK1, Dương Xuân Minh, Khoa lọc máu, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn, dung môi..., chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như Ethanol.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn dùng chất này trong sản xuất rượu. Người bệnh ngộ độc Methanol rất nguy hiểm, trong trường hợp phát hiện và nhập viện không kịp thời, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái diễn tiến xấu do ngộ độc Methanol như toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan dẫn đến tử vong trong trường hợp nhập viện quá trễ”.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau 1 - 2 ngày, bao gồm không đi tiểu được (thiểu niệu kéo dài), đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo, đặc biệt là dấu hiệu rối loạn thị lực có rất sớm, người sau khi uống phải rượu có methanol thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt…

Với rượu bia thông thường, bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng cần ở mức độ vừa phải. Theo khuyến cáo chung, nam giới không nên uống quá hai đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá một đơn vị cồn mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là khuyến cáo tương đối, bởi khả năng dung nạp rượu bia còn phụ thuộc vào thể trạng từng người, nồng độ cồn và loại đồ uống sử dụng.

Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp lễ, Tết, bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ sử dụng rượu bia có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ; không uống rượu pha cồn công nghiệp; không kết hợp nhiều loại rượu cùng lúc; không uống rượu ngâm thảo dược, động vật khi chưa rõ tính an toàn.

Trước khi uống rượu nên ăn no, uống xen kẽ với nước lọc để giảm hấp thu cồn và hạn chế tác hại lên dạ dày.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau uống rượu như đau đầu nhiều, nôn ói liên tục, chóng mặt, khó thở hoặc rối loạn ý thức, người dân không nên tự xử trí tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến bệnh diễn tiến nặng và gây tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe.