Người phụ nữ 37 tuổi bị cục máu đông suýt chết do uống 1 thứ trị mụn hơn 1 tháng

Tự ý uống thuốc tránh thai để trị mụn dẫn đến cục máu đông

Theo chia sẻ của chính bệnh nhân, chị Lục (37 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), chị bắt đầu uống thuốc tránh thai ngắn hạn trong hơn một tháng, với mong muốn làm đẹp, giảm mụn trên mặt theo những gì được "gợi ý" rộng rãi trên mạng xã hội và trong bạn bè. Chị tự mua thuốc online, không hề hỏi ý kiến bác sĩ hay kiểm tra y tế trước đó.

Cơn đau bất thường báo hiệu điều nguy hiểm

Một buổi chiều tháng 4/2025, khi đang làm việc bình thường, chị Lục cảm thấy chân trái đột nhiên mệt mỏi, tê bì và đau nhức dữ dội. Ban đầu chị nghĩ chỉ là mỏi cơ, nhưng tình trạng không đỡ mà còn tiến triển xấu hơn trong vài ngày. Khi xuất hiện thêm da chân chuyển trắng bệch và đau tăng dần, chị được người thân đưa tới bệnh viện ngay lập tức.

Người phụ nữ 37 tuổi bị cục máu đông suýt chết do uống thuốc tránh thaii hơn tháng qua trị mụn. (Ảnh: Sohu)

Chẩn đoán gây sốc: Động mạch bị tắc do huyết khối

Tại Bệnh viện Trung - Tây Y kết hợp (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chị Lục có hàng loạt cục máu đông (huyết khối) lớn đang chặn hoàn toàn dòng máu trong động mạch chủ và động mạch chi dưới. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử chi hoặc nguy hiểm tới tính mạng.

Cuộc chiến chống lại huyết khối kéo dài và đầy thử thách

Ngay trong đêm nhập viện, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy huyết khối ở chi dưới và đặt stent phủ ở động mạch chủ nhằm khôi phục lưu thông máu. Tuy nhiên, tình hình phức tạp hơn dự kiến: chị tiếp tục xuất hiện huyết khối ở cả hai chân và động mạch thận trái, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật thêm lần nữa. Trong quá trình điều trị, chị còn đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như bệnh tiểu đường nặng hơn, nhiễm toan ceton, và thiếu protein máu.

Hơn 1 tuần sau, dưới sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tại ICU và CCU, chị dần ổn định hơn và thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Hành trình phục hồi đầy cảm động

Sau khi chính thức vượt qua nguy hiểm, chị Lục lại phải đối mặt với thực tế: Chân trái bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng do thiếu máu kéo dài, khiến chị không thể đi lại bình thường. Một chương trình phục hồi chức năng chuyên biệt đã được thiết kế cho chị, với các bài tập tăng cường lưu thông máu, phục hồi sức mạnh cơ và cải thiện chức năng vận động.

Chị bộc bạch: "Lúc tập phục hồi, nếu có điều gì khó chịu, đội ngũ y tế đều điều chỉnh ngay. Tôi luôn cảm nhận được họ chân thành mong tôi sớm khỏe lại".

Đến tháng 12/2025, khi tái khám, mặc dù đã khỏe hơn rất nhiều và có thể chạy nhẹ, các bác sĩ vẫn phát hiện tĩnh mạch chi dưới có dấu hiệu hẹp trở lại. Vì vậy, chị được thực hiện thêm một thủ thuật để mở rộng lại mạch máu. 3 ngày sau, chị được xuất viện trong trạng thái ổn định.

Bác sĩ cảnh báo: Thuốc tránh thai không phải "thuốc làm đẹp"

Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh, thuốc tránh thai chứa estrogen, có thể làm tăng độ nhớt của máu, từ đó tăng nguy cơ hình thành huyết khối nghiêm trọng nếu tự ý sử dụng.

Điều nguy hiểm là mạng xã hội hiện nay tràn ngập những thông tin "mẹo làm đẹp", nhưng không phải lời khuyên nào cũng phù hợp với từng cơ thể người dùng, nhất là những người có bệnh lý nền như cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, hoặc có tiền sử huyết khối trong gia đình.

Ai dễ gặp huyết khối?

Theo bác sĩ, nguy cơ huyết khối tăng cao ở những đối tượng sau:

Người hút thuốc, ngồi lâu một chỗ, hoặc lối sống ít vận động.

Người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao.

Phụ nữ mang thai hoặc đang trong giai đoạn sử dụng thuốc kích thích hormone.

Người có tiền sử bệnh huyết khối trong gia đình.

Dấu hiệu huyết khối cần đi khám ngay

Nếu bạn hoặc người thân thấy:

Một bên tay hoặc chân đột ngột sưng to bất thường

Đau nhức, tê bì, cảm giác nặng hoặc mất cảm giác ở chi

Da vùng bị ảnh hưởng tái nhợt, lạnh hơn bình thường

Khó thở, đau tức ngực, cảm giác hụt hơi đột ngột

Hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, bởi những dấu hiệu này có thể là báo động đỏ của huyết khối.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)