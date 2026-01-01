Mỗi sáng chỉ cần ra bãi cỏ làm việc “miễn phí” này, vừa ngủ ngon lại giảm stress cực rõ, duy trì lâu dài còn sống thọ hơn

Trong nhịp sống hiện đại, stress đang trở thành vấn đề phổ biến. Căng thẳng kéo dài khiến tinh thần dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, cáu gắt và mất động lực trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc, stress còn làm suy giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc, từ đó tạo ra vòng luẩn quẩn của áp lực. Về lâu dài, chất lượng cuộc sống bị kéo xuống rõ rệt khi niềm vui và sự cân bằng tinh thần ngày càng khó duy trì.

Bên cạnh tác động tâm lý, hormone stress tăng cao còn thúc đẩy quá trình lão hóa và ảnh hưởng xấu đến làn da, mái tóc. Chính vì vậy, việc nhận diện và giảm thiểu stress sớm được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe toàn diện trong xã hội ngày nay.

Vì thế nhiều chuyên gia khuyên bạn nên đi bộ chân trần trên cỏ vào mỗi sáng để giảm stress. Thói quen này tuy mới nghe thì khá lạ, nhưng nếu duy trì lâu dài, bạn sẽ thấy cơ thể có nhiều thay đổi tích cực về tinh thần lẫn sức khỏe.

Lợi ích của việc đi bộ chân trần trên cỏ mỗi sáng

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Đa ngành Quốc tế, đi bộ chân trần trên cỏ giúp cơ thể kết nối sâu hơn với thiên nhiên. Về lâu dài, thói quen này giúp giảm căng thẳng, tăng cường năng lượng và thúc đẩy cảm giác bình tĩnh.

Các chuyên gia cho biết, chỉ cần cho phép cơ thể tiếp xúc với những gì tự nhiên nhất như cỏ hay đất, cơ thể sẽ phản ứng tích cực về thể chất lẫn tinh thần. Ngoài ra, thói quen này còn có nhiều lợi ích ngay lập tức như giúp ngủ ngon hơn, ổn định huyết áp, giảm đau, giảm căng cơ và giảm stress.

1. Giảm stress

Đi bộ chân trần trên cỏ giúp cơ thể tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, từ đó mang lại cảm giác thư giãn rõ rệt. Khi bàn chân chạm vào mặt cỏ mát lành, hệ thần kinh có xu hướng dịu lại và giảm căng thẳng.

Đồng thời, nhịp thở cũng trở nên chậm và sâu hơn, giúp tinh thần ổn định hơn sau những giờ làm việc áp lực. Nhờ vậy, stress được giải tỏa một cách tự nhiên và bền vững.

Việc dành thời gian cho những hoạt động đơn giản ngoài trời khiến con người tạm rời xa thiết bị điện tử và nhịp sống vội vã. Khi tinh thần được nghỉ ngơi đúng cách, cơ thể cũng dễ phục hồi năng lượng hơn. Đây được xem là liệu pháp thư giãn nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

2. Giúp ngủ ngon, ngăn ngừa chứng mất ngủ

Đi bộ chân trần trên cỏ giúp cơ thể giải phóng năng lượng dư thừa và cân bằng lại nhịp sinh học. Khi stress giảm và tinh thần thư thái, giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Hoạt động này còn hỗ trợ điều hòa hormone liên quan đến giấc ngủ, giúp ngủ sâu và ít tỉnh giấc ban đêm. Nhờ đó, tình trạng mất ngủ được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với thiên nhiên vào ban ngày giúp cơ thể phân biệt rõ ràng giữa thời gian hoạt động và nghỉ ngơi. Khi đến tối, não bộ dễ chuyển sang trạng thái thư giãn hơn. Chất lượng giấc ngủ vì thế được nâng cao một cách tự nhiên. Sáng hôm sau, cơ thể cũng tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn.

3. Tăng cường cơ bắp ở chân, thúc đẩy sự linh hoạt

Đi chân trần buộc các cơ ở bàn chân và cẳng chân hoạt động nhiều hơn để giữ thăng bằng. Nhờ vậy, cơ bắp được kích thích và trở nên khỏe mạnh hơn theo thời gian. Các khớp cổ chân cũng linh hoạt hơn khi phải thích nghi với bề mặt tự nhiên. Điều này giúp giảm nguy cơ chấn thương trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ vậy, việc vận động trên cỏ còn giúp cải thiện khả năng phối hợp của cơ thể. Khi các nhóm cơ nhỏ được kích hoạt thường xuyên, sự linh hoạt tổng thể cũng tăng lên. Điều này đặc biệt có lợi cho người ít vận động hoặc dân văn phòng. Một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho hệ vận động.

4. Thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn

Khi đi bộ chân trần, các huyệt đạo dưới lòng bàn chân được kích thích liên tục. Điều này giúp tăng lưu thông máu và cải thiện quá trình trao đổi chất. Máu lưu thông tốt hơn đồng nghĩa với việc oxy và dưỡng chất được phân phối hiệu quả đến các cơ quan. Cơ thể vì thế cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn.

Về lâu dài, tuần hoàn máu ổn định còn giúp giảm cảm giác tê mỏi chân tay. Đây là lợi ích đáng chú ý với người thường xuyên ngồi lâu hoặc đứng nhiều. Khi máu được lưu thông đều đặn, các cơ quan hoạt động trơn tru hơn. Sức khỏe tổng thể cũng được cải thiện rõ rệt.

Khi đi bộ chân trần, các huyệt đạo dưới lòng bàn chân được kích thích liên tục.

5. Tăng cường chức năng não và sự tập trung

Việc đi bộ chân trần trên cỏ giúp não bộ nhận nhiều tín hiệu cảm giác hơn từ cơ thể. Nhờ đó, khả năng tập trung và phản xạ được cải thiện. Khi tinh thần thư giãn, não bộ hoạt động hiệu quả hơn và giảm tình trạng quá tải. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh con người thường xuyên chịu áp lực thông tin.

Ngoài ra, vận động nhẹ nhàng ngoài trời còn kích thích não tiết ra các chất dẫn truyền thần kinh tích cực. Nhờ vậy, trí óc trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn. Sự tập trung trong công việc và học tập cũng được nâng cao. Đây là cách đơn giản để nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày.

Theo Indiatimes