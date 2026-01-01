Chào đón công dân nhí đầu tiên của năm 2026 tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Công dân nhí đầu tiên của năm 2026 là một bé gái kháu khỉnh, được gia đình đặt tên là Tăng Ngọc Khánh Linh, nặng 3,5 kg, chào đời an toàn, khỏe mạnh dưới sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của ekip bác sĩ, hộ sinh Khoa Đẻ. Giữa thời khắc đặc biệt ấy, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã trực tiếp chúc mừng gia đình, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đầu đời, mong em bé sẽ có một khởi đầu bình an, hạnh phúc.

Ngay sau sinh, bé Khánh Linh được thực hiện da kề da với mẹ - khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng, giúp trẻ thích nghi sớm với môi trường bên ngoài và khởi đầu mối liên kết bền chặt giữa mẹ và con bằng hơi ấm, nhịp tim yêu thương. Vẫn còn nguyên xúc động sau hành trình vượt cạn, chị Ngọc - mẹ của bé nghẹn ngào chia sẻ: "Khoảnh khắc nghe tiếng khóc chào đời của con, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ và hộ sinh đã tận tình chăm sóc để hai mẹ con được bình an. Đây sẽ là ký ức hạnh phúc không bao giờ quên".

Thời khắc chuyển giao năm mới tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương vì thế trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với đội ngũ y bác sĩ, mỗi ca sinh là một trách nhiệm lớn lao, nhưng được đón em bé đầu tiên của năm mới luôn mang lại cảm xúc rất riêng - như một lời nhắc nhở sâu sắc về sứ mệnh cao quý, sự tận tâm và niềm tự hào của những người khoác áo blouse trắng.

Năm 2026 tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã bắt đầu bằng một khởi đầu ấm áp và trọn vẹn. Không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình, khoảnh khắc chào đời thiêng liêng ấy còn lan tỏa niềm tin, sự tích cực và hy vọng về một năm mới an lành - nơi sự sống tiếp tục được nâng niu và những điều tốt đẹp được thắp sáng.