Cẩn trọng tai nạn giao thông và sinh hoạt những ngày đầu năm

Tuy nhiên, chính sự “nới lỏng cảnh giác” này lại khiến tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng, trở thành nguy cơ âm thầm đối với sức khỏe và tính mạng của nhiều người.

Thực tế các năm gần đây cho thấy, số ca cấp cứu do tai nạn trong dịp lễ, Tết và những ngày đầu năm không hề giảm, thậm chí có thời điểm tăng cao. Điểm đáng lưu ý là nhiều tai nạn không xuất phát từ những tình huống phức tạp, mà đến từ các sinh hoạt rất quen thuộc hoặc những quãng đường di chuyển ngắn, nơi người trong cuộc thường chủ quan.

Trong không gian gia đình, tai nạn sinh hoạt là nguy cơ dễ bị bỏ qua. Sàn nhà ẩm ướt do lau dọn, bậc thềm trơn trượt, dây điện, ổ cắm đặt không an toàn có thể dẫn đến té ngã, đặc biệt ở người cao tuổi. Trẻ nhỏ trong những ngày nghỉ thường được tự do vui chơi hơn, tiếp xúc với vật sắc nhọn, nước nóng, bếp nấu hoặc đồ trang trí dễ vỡ. Không ít trường hợp bỏng, đứt tay, chấn thương đầu xảy ra chỉ vì một khoảnh khắc lơ là.

Ngoài ra, việc nấu nướng nhiều, sử dụng bếp gas, bếp điện liên tục trong ngày đầu năm cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và bỏng nhiệt. Trong bối cảnh thời tiết lạnh ở nhiều khu vực, thói quen dùng thiết bị sưởi không đúng cách, đốt than trong phòng kín hoặc sưởi ấm qua đêm càng làm tăng nguy cơ ngộ độc khí và tai nạn nghiêm trọng.

Song song với tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông vẫn là mối lo lớn trong những ngày đầu năm. Di chuyển về quê, du xuân, thăm hỏi họ hàng khiến mật độ phương tiện tăng cao, trong khi tâm lý “đầu năm lấy may”, vội vàng hoặc chủ quan sau các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng dễ dẫn đến vi phạm an toàn giao thông. Việc sử dụng rượu bia, dù với suy nghĩ “chỉ một chút cho vui”, vẫn là yếu tố nguy cơ hàng đầu, làm giảm khả năng phản xạ và xử lý tình huống.

Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên những quãng đường quen thuộc, gần nhà, nơi người điều khiển phương tiện thường mất cảnh giác. Trẻ em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm, người lớn tuổi đi bộ sang đường trong điều kiện tầm nhìn kém, hoặc di chuyển ban đêm sau giao thừa đều là những tình huống tiềm ẩn rủi ro cao.

Một yếu tố khác cần được nhắc đến là thời tiết và môi trường đầu năm. Sương mù, mưa phùn, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế làm tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào sáng sớm và tối muộn. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen lái xe theo cảm tính, không điều chỉnh tốc độ và khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện thực tế.

Để giảm thiểu tai nạn trong những ngày đầu năm, việc chuẩn bị và phòng ngừa ngay từ những hành động nhỏ là điều cần thiết. Trong gia đình, cần đảm bảo không gian sinh hoạt an toàn, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ nhỏ; hạn chế để sàn trơn, vật sắc nhọn trong tầm với; sử dụng thiết bị điện, thiết bị sưởi đúng cách và có người giám sát. Khi di chuyển, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, tuân thủ đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn và chú ý quan sát, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu.

Những ngày đầu năm mới mang ý nghĩa khởi đầu và hy vọng. Giữ an toàn cho bản thân và gia đình không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là cách thiết thực để năm mới thực sự bắt đầu một cách trọn vẹn. Cẩn trọng hơn trong sinh hoạt và khi tham gia giao thông chính là bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe và bình an cho cả năm phía trước.