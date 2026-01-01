Trước thềm năm mới 2026: Ghép tim xuyên đêm cứu bệnh nhi suy tim giai đoạn cuối

Ngày 31/12/2025, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối. Đây là ca ghép đặc biệt nguy kịch khi trong lúc chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim ngay trên bàn mổ.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc bệnh viện, trưởng ekip ghép tim, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, tim gần như không còn khả năng co bóp dù đã sử dụng nhiều thuốc vận mạch liều cao. Suy tim kéo dài khiến bệnh nhi rơi vào suy gan, suy thận và rối loạn toàn thân nghiêm trọng. Qua hội chẩn liên chuyên khoa, ghép tim được xác định là cơ hội sống duy nhất.

Thời điểm căng thẳng nhất xảy ra khi bệnh nhi đột ngột ngưng tim trước lúc ghép. Ekip buộc phải vừa hồi sinh tim phổi, vừa duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ sự sống tạm thời, trong khi chờ trái tim hiến được vận chuyển về. Trái tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Nhân dân 115 thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và chuyển đến trong thời gian ngắn nhất.

Ca phẫu thuật diễn ra theo đúng kế hoạch đã chuẩn bị. Đến 7h30' sáng cùng ngày, tim ghép bắt đầu đập trong lồng ngực bệnh nhi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hồi sinh sự sống.

Thành công bước đầu của ca ghép là kết quả của sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban Giám đốc Bệnh viện, đặc biệt là vai trò điều hành của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, cùng sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép.

Khép lại năm 2025, ca ghép tim không chỉ là dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn thể hiện năng lực và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ. Từ một người hiến, nhiều mô tạng khác cũng đã được điều phối, tiếp nối sự sống cho nhiều bệnh nhân. Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người hiến và gia đình vì nghĩa cử nhân văn cao đẹp.