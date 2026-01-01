Năm mới vui đến mấy cũng đừng uống rượu vào thời điểm này kẻo "rước họa vào thân"

Những ngày đầu năm mới thường gắn với các buổi gặp gỡ, tiệc tùng kéo dài, trong đó khó tránh khỏi việc sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, một thời điểm uống rượu có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, đó chính là uống khi bụng đói.

Rượu bia là những thứ thường thấy trong các buổi tiệc tùng của năm mới (Ảnh minh họa).

Vì sao uống rượu lúc bụng đói có thể khiến cơ thể “lĩnh đủ”?

Tờ Huffpost thông tin, phần lớn rượu khi đi vào cơ thể sẽ được hấp thụ qua ruột non. Bác sĩ Keith Grimes, bác sĩ đa khoa của dịch vụ tư vấn y tế Babylon Health (Anh), giải thích: “Khoảng 80% lượng cồn được hấp thụ tại ruột non, và quá trình này diễn ra rất nhanh. Dạ dày đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định rượu đi xuống ruột non nhanh hay chậm”.

Theo bác sĩ Grimes, khi dạ dày trống rỗng, rượu sẽ nhanh chóng đi thẳng vào ruột non và vào máu. Ngược lại, nếu dạ dày có thức ăn, rượu sẽ được hấp thụ chậm hơn, từ đó an toàn hơn cho cơ thể.

Dạ dày đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định rượu bia đi xuống ruột non nhanh hay chậm (Ảnh minh họa).

Chia sẻ thêm về vấn đề này, bác sĩ Tony Rao, chuyên gia về rượu và sức khỏe tâm thần của Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), cho biết việc ăn trước khi uống giúp “phủ” dạ dày và làm chậm quá trình hấp thụ cồn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

“Tốc độ rượu đi vào máu phụ thuộc vào khả năng làm rỗng của dạ dày. Ăn các món nhiều chất béo có thể khiến dạ dày rỗng nhanh hơn, từ đó làm rượu được hấp thụ sớm hơn”, bác sĩ Rao nói.

Vị bác sĩ này lấy ví dụ ăn thịt xiên nướng hay khoai tây chiên có thể khiến rượu vào máu nhanh hơn so với việc uống một ly sữa.

Không chỉ thức ăn, loại rượu bia được tiêu thụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ hấp thụ cồn. Bác sĩ Rao cho biết: “Những đồ uống có nồng độ cồn cao như rượu mạnh sẽ làm tăng tốc độ làm rỗng dạ dày và khiến cồn được hấp thụ nhanh hơn. Trong khi đó, đồ uống có đường hoặc chứa caffeine có thể làm chậm quá trình này”.

Điều này lý giải vì sao trong các buổi tiệc năm mới, nhiều người cảm thấy say nhanh bất thường dù không uống quá nhiều.

Những hiểm nguy đối với sức khỏe

Uống rượu khi đói bụng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia đều khuyến cáo không nên uống rượu khi bụng đói, đặc biệt là uống nhiều trong thời gian ngắn. Bác sĩ Rao cảnh báo: “Ảnh hưởng ngắn hạn dễ thấy nhất là nồng độ cồn trong máu tăng rất nhanh. Khi đó, bạn sẽ say nhanh hơn, suy nghĩ kém minh mẫn và khó phối hợp vận động”.

Vị bác sĩ này nhấn mạnh: “Uống rượu nhiều khi bụng đói rất nguy hiểm bởi khi nồng độ cồn tăng vọt có thể làm gia tăng độc tính của rượu đối với não”.

Bên cạnh đó, rượu còn có thể kích ứng mạnh niêm mạc dạ dày khi kết hợp với axit dạ dày. Tình trạng này thường trầm trọng hơn nếu dạ dày đang trống rỗng.

Trong một số trường hợp rất hiếm, bác sĩ Grimes cho biết việc uống nhiều rượu khi đang nhịn ăn hoặc suy dinh dưỡng có thể dẫn tới nhiễm toan ceton do rượu. Đây là một biến chứng nguy hiểm làm rối loạn quá trình chuyển hóa của cơ thể.

“Tình trạng này có thể gây buồn nôn dữ dội, nôn ói và đau bụng, đồng thời cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức”, bác sĩ Grimes nói.

Bác sĩ Grimes cũng nhắc đến một trường hợp đau lòng tại Anh. Đó là một phụ nữ trẻ 27 tuổi đã tử vong do biến chứng của nhiễm toan ceton do rượu. Các báo cáo sau đó cho thấy nạn nhân đã uống rượu khi bụng đói.

Lời khuyên từ bác sĩ trong những ngày đầu năm

Theo các chuyên gia, trong không khí vui vẻ của những ngày đầu năm, kiểm soát lượng rượu bia nạp vào cơ thể là cách đơn giản nhưng cần thiết để bảo vệ sức khỏe, tránh để những cuộc vui kéo theo những rủi ro không đáng có.

Với những trường hợp vẫn phải uống rượu bia trong dịp năm mới, bác sĩ Grimes khuyến nghị: “Hãy chọn đồ uống có nồng độ cồn thấp, uống chậm, có thể pha với đồ không cồn và hãy nhớ ăn trước khi uống”.