Collagen là một loại protein đảm nhiệm nhiều vai trò trong cơ thể hơn hầu hết mọi người vẫn nghĩ, và đó cũng là một trong những lý do khiến collagen ngày càng trở nên phổ biến dưới dạng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, liệu có "thời điểm tốt nhất" để uống collagen nhằm tối đa hóa lợi ích của dưỡng chất quan trọng này hay không?

Trước hết, cần hiểu rõ collagen có tác dụng gì trong cơ thể

"Collagen hoạt động như một khối cấu trúc nền tảng cho da, khớp, xương và các mô liên kết khác", Stephanie Crabtree, Thạc sĩ, Chuyên gia dinh dưỡng (M.S., R.D.), chuyên gia dinh dưỡng theo hướng chức năng tại Sarasota, bang Florida (Mỹ), cho biết.

Ngoài ra, collagen còn đóng vai trò trong sức khỏe đường ruột, bằng cách hỗ trợ duy trì tính toàn vẹn của lớp niêm mạc ruột.

Nhiều người sử dụng collagen với mục tiêu cải thiện làn da. Theo Crabtree, cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất collagen, nhưng quá trình này bắt đầu suy giảm theo tuổi tác, đó là một trong những lý do khiến da, khớp và khả năng phục hồi của cơ thể thay đổi theo thời gian. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung collagen có thể cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da so với giả dược, cho thấy collagen có thể giúp hỗ trợ sức khỏe làn da khi chúng ta lớn tuổi hơn.

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ chia sẻ thời điểm tốt nhất để uống collagen nhằm thu được nhiều lợi ích nhất, cùng những điều bạn cần biết trước khi đưa collagen vào thói quen hằng ngày.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để uống collagen?

"Nhìn chung, không có một thời điểm tối ưu tuyệt đối trong ngày để uống collagen", Jordan Hill, R.D., C.S.S.D., chuyên gia dinh dưỡng tại Live It Up, cho biết. "Nhưng để đạt được lợi ích tốt nhất, collagen cần được sử dụng một cách đều đặn".

Stephanie Crabtree cũng đồng tình rằng việc nhớ uống collagen mỗi ngày quan trọng hơn rất nhiều so với việc uống vào đúng một khung giờ cố định.

Tuy vậy, tùy theo mục tiêu cá nhân, bạn có thể cân nhắc uống collagen vào những thời điểm nhất định:

Nếu bạn sử dụng collagen để hỗ trợ cơ bắp hoặc khớp, Jordan Hill gợi ý nên uống 30-60 phút trước khi tập luyện.

"Một số người thích uống collagen vào buổi tối vì collagen chứa glycine, một axit amin đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ", Crabtree bổ sung. "Điều này khiến collagen trở thành một phần hữu ích trong thói quen buổi tối".

Có nên uống collagen cùng với thức ăn không?

"Bạn không bắt buộc phải uống collagen cùng thức ăn để cơ thể hấp thu, nhưng uống cùng bữa ăn có thể mang lại lợi ích", Crabtree cho biết.

"Việc kết hợp collagen với các thực phẩm giàu vitamin C, cũng như các khoáng chất như kẽm và đồng, sẽ hỗ trợ cơ thể tăng cường quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, bởi vitamin C đóng vai trò then chốt trong quá trình này".

Tuy nhiên, bạn không cần phải uống collagen rồi lập tức ăn cam (hoặc ngược lại).

"Chúng không nhất thiết phải được dùng cùng một lúc, chỉ cần trong cùng một ngày là đủ", Hill giải thích.

Vì vậy, nếu bạn đang bổ sung collagen và muốn tối đa hóa hiệu quả, hãy ưu tiên đưa các thực phẩm giàu vitamin C vào chế độ ăn hằng ngày. Đây cũng là một chiến lược thông minh nếu bạn đang tìm kiếm những cách tổng thể hơn để cải thiện sức khỏe làn da, bởi vitamin C còn giúp cơ thể tự sản xuất collagen, kể cả khi không dùng thực phẩm bổ sung.

Những điều khác cần biết khi sử dụng collagen

Các sản phẩm bổ sung collagen hiện có nhiều dạng khác nhau như bột hoặc viên nang, nhưng cả Hill và Crabtree đều ưu tiên collagen dạng bột không mùi vì tính linh hoạt của nó.

"Bạn có thể dễ dàng cho collagen vào sinh tố, cà phê, súp, thậm chí cả các món nướng mà không làm thay đổi hương vị," Crabtree nói. "Chính sự linh hoạt này cũng giúp bạn sử dụng đều đặn hơn và tính đều đặn quan trọng hơn dạng collagen bạn dùng".

Do collagen là chất cơ thể vốn tự sản xuất, nên nhìn chung được xem là an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên:

- Kiểm tra kỹ danh sách thành phần của sản phẩm

- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, đặc biệt nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền

"Một số sản phẩm collagen có bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, thảo dược hoặc các thành phần chức năng khác, và chính những thành phần này có khả năng tương tác với thuốc", Crabtree lưu ý.

Cuối cùng, cần nhớ rằng collagen không thể thay thế một chế độ ăn lành mạnh.

"Mặc dù collagen là một dạng protein, nhưng đây là protein không hoàn chỉnh, tức là không cung cấp đầy đủ tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần," Hill cho biết. "Vì vậy, bạn vẫn cần bổ sung các nguồn protein hoàn chỉnh trong suốt cả ngày."

Collagen phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng đều đặn và kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng, giàu dưỡng chất.

Lưu ý quan trọng:

Thực phẩm bổ sung là các sản phẩm được thiết kế nhằm bổ sung cho chế độ ăn, không phải là thuốc và không có tác dụng điều trị, chẩn đoán, ngăn ngừa hay chữa bệnh.

Cần thận trọng khi sử dụng thực phẩm bổ sung nếu bạn đang mang thai, cho con bú hoặc khi dùng cho trẻ em, trừ khi có chỉ định từ nhân viên y tế.