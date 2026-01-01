5 rau củ là "kháng sinh tự nhiên", ăn cách ngày mùa đông giúp tăng cường miễn dịch, cơ thể luôn tràn đầy năng lượng

Dưới đây là 5 loại rau thường được gọi vui là “kháng sinh tự nhiên” trong thế giới thực phẩm. Chúng không chứa kháng sinh penicillin theo nghĩa y học, nhưng có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm tương tự, rất phù hợp để tăng sức đề kháng vào mùa đông.

Tỏi

Tỏi gần như là cái tên quen thuộc nhất khi nhắc đến thực phẩm kháng khuẩn. Thành phần nổi bật của tỏi là allicin, một hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn và virus. Chính vì thế, tỏi được xem như “vệ sĩ” bảo vệ sức khỏe ngay trong căn bếp gia đình.

Đừng vì sợ mùi mà né tránh tỏi. Khi nấu ăn mùa đông, có thể cho vài tép tỏi đập dập vào nồi canh, phi tỏi trước khi xào rau, hoặc làm nước chấm tỏi giã. Allicin chỉ được giải phóng mạnh khi tỏi được cắt nhỏ hoặc đập dập, vì vậy sau khi băm nên để tỏi nghỉ khoảng 10 phút rồi mới chế biến để đạt hiệu quả tốt hơn.

Không ít người vẫn nhớ, khi mới chớm cảm lạnh, người lớn thường cho uống nước tỏi hoặc dùng tỏi giã. Những kinh nghiệm dân gian này tuy không thay thế điều trị y khoa, nhưng phần nào phản ánh vị thế “kháng khuẩn tự nhiên” của tỏi trong đời sống.

Hành tây

Hành tây được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại rau”. Loại củ này chứa quercetin và các hợp chất chứa lưu huỳnh, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, đặc biệt có lợi cho hệ hô hấp.

Mùa đông là thời điểm bệnh đường hô hấp gia tăng. Mùi cay nồng khiến chảy nước mắt khi cắt hành chính là dấu hiệu các chất bay hơi đang phát huy tác dụng. Hành tây vỏ tím thường có giá trị dinh dưỡng cao hơn, nên ăn sống trộn salad hoặc xào nhanh để giữ lại hoạt tính sinh học.

Một món đơn giản cho mùa lạnh là hành tây thái sợi, trộn nhẹ với chút muối và giấm, thêm rau mùi và vài giọt dầu mè. Vừa dễ ăn, vừa góp thêm một lớp bảo vệ cho cơ thể.

Gừng

Câu nói quen thuộc “mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng” thực ra chưa nói hết. Vào mùa đông, dùng gừng đúng cách đặc biệt có lợi cho người hay lạnh tay chân, sợ rét.

Gừng chứa gingerol, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể từ bên trong, đồng thời có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Một cốc trà gừng táo đỏ ấm vào buổi sáng giúp cơ thể dễ chịu hơn trước khi ra ngoài. Khi hầm thịt, cho vài lát gừng không chỉ khử mùi mà còn tăng giá trị dinh dưỡng.

Lưu ý, gừng có tính ấm, phù hợp dùng vào buổi sáng hoặc ban ngày, không nên ăn nhiều vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ.

Củ cải trắng

“Ăn củ cải mùa đông còn hơn ăn nhân sâm” không phải lời nói quá. Củ cải trắng giàu vitamin C và dầu mù tạt tự nhiên, giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và có tác dụng chống viêm nhẹ.

Mùa đông hanh khô, lại thường ở trong phòng sưởi hoặc điều hòa, nhiều người dễ khô họng, ho. Một bát canh củ cải nóng là lựa chọn lý tưởng để làm dịu phổi. Củ cải nhiều nước, ít năng lượng, rất phù hợp với người trung niên cần kiểm soát cân nặng.

Có thể nấu canh củ cải với vài con sò khô hoặc ít thịt nạc, khi ăn rắc chút tiêu và hành lá. Món canh đơn giản nhưng dễ chịu, rất hợp cho bữa cơm ngày lạnh.

Bông cải xanh

Bông cải xanh được gọi là “vua của các loại rau” không phải ngẫu nhiên. Loại rau này giàu vitamin C, beta-carotene, folate và khoáng chất, đồng thời chứa sulforaphane, một hợp chất có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong bông cải xanh giúp tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch. Khi chế biến, nên tránh luộc quá kỹ. Hấp hoặc xào nhanh giúp giữ lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Bông cải hấp chín tới, rưới chút nước tương tỏi là món ăn vừa đơn giản vừa tốt cho sức đề kháng.

Điểm chung của những thực phẩm này là đều rất quen thuộc, dễ tìm ở chợ hằng ngày. Chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải tìm đến những món bổ hiếm đắt tiền, mà nằm ở cách tận dụng thực phẩm bình thường một cách hợp lý.

Cần nhấn mạnh, các loại rau này chỉ có tác dụng hỗ trợ tăng miễn dịch, không thể thay thế thuốc điều trị. Khi cơ thể có triệu chứng rõ rệt, vẫn cần đi khám. Với người có bệnh lý đặc biệt như viêm loét dạ dày, việc dùng tỏi hoặc gừng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Sức khỏe mùa đông giống như ninh một nồi canh ngon, không thể vội vàng. Luân phiên đưa những “penicillin tự nhiên” này vào bữa ăn, ăn cách ngày một lần, cơ thể sẽ dần tích lũy sức đề kháng. Khi ăn uống hợp lý, không chỉ ốm vặt ít đi, mà tinh thần cũng tỉnh táo, tràn đầy năng lượng hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu