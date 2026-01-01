Uống nước đậu đen rang có giải độc gan?

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đậu đen chứa nhiều polyphenol, anthocyanin, flavonoid cùng protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đây là các hợp chất dễ tan trong nước, hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, góp phần hỗ trợ chuyển hóa và đào thải độc tố của gan.

Trong đó, anthocyanin và polyphenol có khả năng chống gốc tự do, làm giảm phản ứng viêm, từ đó bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân gây hại. Việc rang đậu đen trước khi nấu giúp các hoạt chất này được giải phóng tốt hơn, đồng thời tạo mùi thơm, giảm các chất gây đầy bụng, giúp dễ tiêu hóa.

Tuy nhiên, nước đậu đen rang không phải thức uống càng nhiều càng tốt. Bác sĩ Bình khuyến cáo mỗi người chỉ nên uống 2–3 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100–250 ml, tùy thể trạng. Việc dùng thay hoàn toàn nước lọc hoặc uống với lượng lớn trong thời gian dài có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu hóa.

Nước đậu đen rang được nhiều người xem là “thần dược” giải độc gan.

Những người mắc bệnh gan, thận mạn tính, rối loạn tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để tránh tương tác bất lợi.

Để nấu nước đậu đen rang đúng cách, nên chọn hạt sạch, không ẩm mốc. Sau khi rửa và để ráo, rang đậu ở lửa vừa khoảng 10 phút đến khi hạt thơm, hơi nứt vỏ. Có thể nấu với nước trong 10 phút hoặc ủ nước sôi 15–20 phút nhằm bảo toàn tối đa các hợp chất chống oxy hóa.

Theo bác sĩ, chăm sóc gan hiệu quả không thể trông chờ vào một loại nước uống. Người dân cần kết hợp chế độ ăn khoa học, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ. Một số tinh chất thiên nhiên như Wasabia và S. Marianum cũng có thể hỗ trợ bảo vệ gan thông qua cơ chế kiểm soát hoạt động quá mức của tế bào Kupffer, nhưng vẫn cần dùng đúng chỉ định.