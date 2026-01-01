Bé trai 4 tuổi tử vong do ăn món trứng luộc theo cách "lạ" bà nấu

Từ lâu, trứng vịt (trứng gia cầm) được biết đến là thực phẩm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và thường được dùng cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, loại thực phẩm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ miễn dịch còn non nớt của trẻ, thậm chí gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Điển hình là trường hợp bé trai 4 tuổi tên Yang Yang ở Quảng Tây (Trung Quốc) tử vong sau khi ăn trứng luộc do sơ suất trong quá trình chế biến và bảo quản, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ, do bố mẹ bận rộn công việc, Yang Yang sống cùng bà nội và mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày đều do bà chăm sóc. Trong một bữa ăn, bà nhận thấy cháu đặc biệt thích trứng gà luộc lòng đào và ăn rất ngon. Từ đó, ở những bữa sau, bà thường luộc trứng chưa chín hẳn để cho cháu ăn. Phần trứng ăn không hết được bảo quản trong tủ lạnh và tiếp tục dùng cho các bữa tiếp theo.

Sau vài ngày ăn trứng lòng đào, Yang Yang xuất hiện các dấu hiệu suy nhược, cơ thể mệt mỏi, yếu dần rồi bất ngờ ngất xỉu. Người bà lập tức đưa cháu đi cấp cứu, song cậu bé không qua khỏi và tử vong sau đó không lâu.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách. Ảnh minh họa.

Khai thác tiền sử bệnh tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ nhận định hóa ra việc ăn trứng luộc chưa chín hẳn những ngày qua là nguyên do dẫn đến tình trạng nhập viện khẩn cấp và tử vong của cậu bé 4 tuổi.

Theo các chuyên gia trứng luộc chưa chín để lâu trong tủ lạnh dễ sản sinh nhiều vi khuẩn, phổ biến nhất là salmonella và không thể được phát hiện bằng mắt thường. Khi vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể, từ 8-72 giờ đồng hồ sẽ khiến người ăn bị tiêu chảy, đau bụng, sốt và yếu dần đi.

Đặc biệt, trẻ nhỏ có khả năng miễn dịch thấp nên khả năng cao là tử vong khi bị nhiễm vi khuẩn này. Cậu bé Yang Yang là trường hợp điển hình.

Những sai lầm khi ăn trứng cực kì tai hại nhiều người mắc phải

Trứng là loại thực phẩm thông dụng trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình. Song nhiều người mắc phải những sai lầm trong cách chế biến và cách ăn trứng gây hại cho sức khoẻ.

- Ăn trứng đã chín để qua đêm: Trứng được luộc chín nhưng để qua đêm thì chất dinh dưỡng dồi dào trong lòng đỏ trứng gà có thể sản sinh ra vi khuẩn. Nguyên do là khi luộc trứng, protein đã bị phá hỏng, lại để qua đêm nên giá trị dinh dưỡng sẽ giảm rất nhiều.

- Luộc trứng càng lâu càng tốt: Nhiều người nghĩ trứng luộc càng lâu càng tốt nhưng đây là quan niệm sai lầm. Trứng đun quá lâu thì lòng đỏ trứng và protein của các ion sắt sẽ kết hợp tạo ra ion lưu huỳnh không hòa tan của các sunfua sắt khiến cơ thể rất khó hấp thụ.

- Ăn trứng sống tốt hơn ăn trứng chín: Theo Lao Động nhiều người nghĩ rằng ăn trứng sống sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trứng đã qua chế biến. Đây là một quan niệm sai lầm, ăn trứng sống sẽ mang lại những mối đe dọa nguy hại cho sức khỏe của bạn.

Đặc biệt, trong trứng sống có chứa vi khuẩn Salmonella. Một khi cơ thể đã bị nhiễm Salmonnella sẽ gây ra các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, co thắt dạ dày, nôn mửa, sốt, mất nước....

- Hâm lại trứng để ăn: Nhiều người có tính tiết kiệm khi không ăn hết trứng để tủ lạnh hôm sau hâm lại để ăn. Tuy nhiên hâm lại trứng chín khiến trứng vừa bị mất protein vừa trở nên độc hại và gây ra các vấn đề tiêu hóa nếu được hâm lại. Đặc biệt bạn không nên hâm nóng trứng luộc và trứng ốp lết.

- Uống trà ngay sau khi ăn trứng gà: Nhiều người ăn xong cơm với trứng gà thường uống nước trà để bớt ứ đầy bụng. Thực tế, protein trong trứng gà và chất axit tannic acid trong lá trà khi kết hợp với nhau sẽ gây khó tiêu do nhu động ruột giảm.

- Ăn quá nhiều trứng: Là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất…và rất nhiều dinh dưỡng khác song mẹ nên hạn chế cho bé ăn trứng. Việc tiêu thụ quá nhiều rất dễ gây tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ, ngoài ra còn khiến trẻ dậy thì sớm.