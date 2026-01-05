Uống trà xanh tác động đến huyết áp ra sao?

Huyết áp cao (hay tăng huyết áp) là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tổn thương thận do áp lực máu cao làm hỏng động mạch.

Mặc dù lối sống và thuốc điều trị đóng vai trò quan trọng nhất trong việc kiểm soát huyết áp, nhưng những thói quen nhỏ hàng ngày như nhâm nhi tách trà xanh cũng có thể mang lại tác động nhất định tới huyết áp của bạn.

Trà xanh tác động đến huyết áp thế nào?

Theo Eatingwell , khi bạn uống trà xanh đúng cách sẽ giúp mạch máu luôn linh hoạt, thông thoáng. Thói quen này hỗ trợ giảm cholesterol xấu, giảm áp lực máu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Khi mạch máu được thư giãn, huyết áp sẽ giảm xuống. Phần lớn các lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe tim mạch và huyết áp đến từ các hợp chất chống oxy hóa được gọi là catechin.

Mặc dù trà xanh có thể giúp mạch máu thư giãn ngay nhanh, nhưng ưu điểm lớn hơn của nó nằm ở việc bảo vệ mạch máu theo thời gian. Chính các polyphenol trong trà xanh tạo nên sức mạnh chống oxy hóa, bảo vệ động mạch khỏi stress oxy hóa và viêm mạn tính mức độ thấp - hai tác nhân âm thầm gây ra những tổn thương làm tăng huyết áp theo tuổi tác.

Nên uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Trà xanh nhìn chung được coi là an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Bạn có thể sử dụng từ 3-4 tách trà xanh mỗi ngày.

Cách pha trà cũng rất quan trọng. Hầu hết các polyphenol (catechin) có lợi trong trà xanh được giải phóng trong 3-5 phút đầu tiên khi ngâm với nước nóng. Vì vậy, việc để trà ngấm trong vài phút có thể giúp bạn nhận được tối đa lợi ích từ mỗi tách trà.

