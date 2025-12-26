Bác sĩ Jedsada Boonyawongvirote, Phó giám đốc phụ trách y tế ban đầu của Bệnh viện Maharaj Nakhon Ratchasima (Thái Lan), mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân để cảnh báo về những loại đồ uống có thể khiến đường huyết tăng mạnh nếu dùng vào buổi sáng.

Theo ông, buổi sáng, đặc biệt là khi bụng đói, là thời điểm cơ thể nhạy cảm với đường huyết nhất. Nhiều người có thói quen vừa thức dậy đã uống một thứ gì đó cho “mát người” và cho rằng như vậy là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người có đường huyết cao hoặc mắc bệnh đái tháo đường, một số loại đồ uống dù nhìn rất tự nhiên vẫn có thể làm đường huyết tăng vọt ngay lập tức. Nếu duy trì thói quen uống sai cách trong thời gian dài, việc kiểm soát đường huyết sẽ khó hơn rất nhiều.

Loại đầu tiên là nước dừa tươi. Uống nước dừa vào buổi sáng, nhất là khi bụng còn trống, có thể khiến đường huyết tăng nhanh. Nước dừa chứa đường tự nhiên gồm glucose và fructose, lại ở dạng lỏng nên được hấp thu rất nhanh vào máu.

Dù vị không quá ngọt, nhưng lượng đường trong một ly nước dừa vẫn đủ cao để gây ảnh hưởng rõ rệt đến người mắc đái tháo đường. Việc uống thường xuyên vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng mạnh và khó kiểm soát.

Tiếp theo là nước ép trái cây , bao gồm cả nước ép đóng hộp ghi nhãn “100% không thêm đường”. Dù không bổ sung đường tinh luyện, nước ép vẫn thiếu chất xơ so với việc ăn cả quả, khiến đường được hấp thu nhanh hơn rất nhiều.

Khi uống vào buổi sáng, nước ép kích thích insulin mạnh, làm đường huyết tăng nhanh rồi lại tụt nhanh, gây cảm giác đói sớm và làm đường huyết dao động thất thường. Nhiều người bị đái tháo đường uống nước ép thường xuyên mà không hiểu vì sao đường huyết buổi sáng luôn cao.

Loại thứ ba là nước chanh mật ong hoặc nước ấm pha mật ong . Không ít người tin rằng thức uống này giúp “thải độc” và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, mật ong gần như là đường hoàn toàn.

Dù là đường tự nhiên, nó vẫn làm đường huyết tăng mạnh giống như các loại đường khác. Uống khi bụng đói vào buổi sáng càng khiến đường huyết bị kích thích mạnh hơn. Nhiều người mắc đái tháo đường uống mỗi ngày nhưng lại thắc mắc vì sao chỉ số đường huyết mãi không giảm.

Thứ tư là các loại đồ uống từ ngũ cốc như sữa gạo lứt, sữa bắp . Những sản phẩm này thường được quảng cáo là “sạch”, lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng được chế biến từ tinh bột xay mịn, khi uống vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành đường.

Nếu dùng vào buổi sáng, mức tăng đường huyết có thể nhanh không khác gì uống nước ngọt. Người bị đái tháo đường hoặc có tình trạng đề kháng insulin nên đặc biệt tránh dùng vào thời điểm này.

Cuối cùng là các loại sữa có hương vị, sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân phiên bản có đường . Nhiều người nghĩ rằng sữa có nguồn gốc thực vật là an toàn, nhưng thực tế các công thức pha sẵn vị ngọt thường chứa lượng đường bổ sung khá lớn.

Uống vào buổi sáng khi bụng đói sẽ khiến đường huyết tăng nhanh mà người dùng không hề nhận ra, nhất là với những người dùng các loại sữa này thay cho bữa sáng, nguy cơ đường huyết tăng vọt rồi nhanh đói trở lại càng cao.

Theo bác sĩ Jedsada, với người có nguy cơ rối loạn đường huyết hoặc đã mắc đái tháo đường, buổi sáng nên ưu tiên nước lọc, nước ấm hoặc đồ uống ít đường và có chất đạm, chất xơ đi kèm. Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ vào đầu ngày cũng có thể giúp việc kiểm soát đường huyết trở nên dễ dàng và ổn định hơn về lâu dài.

Nguồn và ảnh: Khaosod