Trong những năm gần đây, ginger shot, một loại thức uống gừng ép cô đặc, đã trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe được ưa chuộng không chỉ ở cộng đồng wellness mà còn trong giới sao Hollywood. Nhiều ngôi sao như Hailey Bieber, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow hay Victoria Beckham đều biến thói quen này thành một phần không thể thiếu của lối sống lành mạnh mỗi ngày.

Ginger shot là gì?

Khác với nước ép thông thường, ginger shot là phiên bản cô đặc của gừng tươi, thường chỉ dùng một lượng nhỏ từ 30–60 ml cho mỗi lần uống. Thức uống này thường được pha từ:

Gừng tươi ép nguyên chất, nguồn cung cấp gingerol và shogaol,

Có thể thêm chanh, nghệ, táo hoặc mật ong để tăng hương vị và lợi ích sức khỏe.

Vì là dạng cô đặc, một liều nhỏ cũng có thể mang lại tác động sinh học mạnh, từ đó người dùng hấp thu dưỡng chất nhanh hơn mà không cần uống nhiều nước.

Lợi ích khoa học và lý do giới celeb "phải lòng" ginger shot

1. Tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch

Gừng chứa các hợp chất chống viêm và chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể mạnh mẽ hơn trước các tác nhân gây bệnh nhẹ, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng.

2. Hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất

Ginger shot kích thích enzym tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi, khó chịu, buồn nôn; đồng thời tạo cảm giác ấm nóng, một cách tự nhiên "đánh thức" hệ tiêu hóa vào buổi sáng. Chất sinh nhiệt trong gừng cũng góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất, phù hợp với người muốn duy trì vóc dáng.

3. Làm da khỏe từ bên trong

Viêm mãn tính trong cơ thể là một trong những nguyên nhân khiến da xỉn màu, mụn và lão hóa sớm. Với đặc tính chống oxy hóa mạnh, các hợp chất trong gừng giúp giảm phản ứng viêm, từ đó hỗ trợ làn da sáng hơn, khỏe hơn theo thời gian.

4. Thay thế cà phê, tỉnh táo tự nhiên

Nhiều người dùng ginger shot vào buổi sáng như một lựa chọn bên cạnh cà phê. Đặc biệt với những ai dễ gặp hiện tượng "bồn chồn, tụt năng lượng sau khi uống cà phê", ginger shot có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tự nhiên hơn mà không kèm theo các biến động năng lượng về sau.

Cách làm ginger shot tại nhà (siêu đơn giản)

Bạn hoàn toàn có thể tự pha ginger shot tại nhà với nguyên liệu dễ tìm:

Nguyên liệu (cho 3–4 shot):

80–100 g gừng tươi

1 quả chanh tươi

10–15 g nghệ tươi (hoặc ½ thìa bột nghệ)

1–2 thìa mật ong nguyên chất

50–70 ml nước lọc

Lưu ý: Gia giảm lượng gừng tùy mức chịu cay của bạn. Nếu mới bắt đầu, nên dùng ít để cơ thể làm quen.

Cách thực hiện:

Rửa sạch, gọt vỏ gừng và nghệ, cắt lát.

Xay nhuyễn cùng nước lọc.

Lọc lấy nước cốt qua rây hoặc túi vải.

Thêm nước cốt chanh và mật ong, khuấy đều.

Rót vào chai thủy tinh nhỏ, đậy kín.

Bảo quản: Trong ngăn mát tủ lạnh, dùng trong 2–3 ngày. Tránh dùng chai nhựa vì gừng dễ gây biến đổi mùi.

Uống ginger shot thế nào cho đúng?

Thời điểm tốt nhất: Sau khi ăn nhẹ buổi sáng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Liều lượng khuyến nghị: Một lần mỗi ngày là đủ.

Lưu ý: Không uống lúc bụng đói hoàn toàn, vì gừng có tính cay nóng có thể gây kích ứng dạ dày.

Ai nên thận trọng: Những người có tiền sử viêm loét dạ dày, rối loạn huyết áp, hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi duy trì thói quen này thường xuyên.

Ginger shot không phải là phép màu chữa bách bệnh, nhưng với cách dùng đúng và điều độ, đây là một thức uống tự nhiên, dễ làm, phù hợp với những ai muốn tăng cường sức khỏe tổng thể, nâng cao đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da từ bên trong.

(Ảnh: Internet)

(Tổng hợp)