Sáng 23/12, cộng đồng chạy bộ và ba môn phối hợp không khỏi bàng hoàng trước thông tin một vận động viên Ironman hàng đầu Việt Nam đột ngột qua đời ở tuổi còn rất trẻ.

Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của anh chưa được gia đình công bố. Tuy nhiên, trong giới thể thao thành tích cao, những sự cố sức khỏe đột ngột, đặc biệt liên quan đến tim mạch khi cơ thể hoạt động ở cường độ cao trong thời gian dài, luôn là nỗi lo thường trực.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam) cho biết, tập luyện thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song việc vận động cần phù hợp với thể trạng từng người.

Ảnh minh họa: Internet

Với các bộ môn thể thao sức bền như chạy marathon, nguy cơ xảy ra rung nhĩ có thể tăng lên. Theo bác sĩ Mạnh, rung nhĩ là tình trạng các buồng trên của tim co bóp hỗn loạn, không đều, khiến tim đập nhanh và bất thường. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dẫn đến đột quỵ, suy tim và thậm chí tử vong.

Ngoài ra, rung nhĩ có nguy cơ xảy ra cao hơn ở những người có tiền sử tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, bệnh mạch vành, lớn tuổi hoặc từng mắc bệnh tim mạch. Những trường hợp này cần được phát hiện và theo dõi sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo, việc vận động quá mức, kéo dài và không có thời gian nghỉ hợp lý có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ cao gấp 2–10 lần so với người không tập luyện. Vận động vừa phải giúp bảo vệ sức khỏe, nhưng tập luyện quá mức lại làm tăng rủi ro.

Cân bằng giữa tập luyện và bảo vệ sức khỏe

Theo chuyên gia tim mạch, lợi ích của việc tập thể dục ở mức độ vừa phải đã được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng dịch tễ học cho thấy các môn thể thao sức bền cường độ cao, nếu kéo dài nhiều năm, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Ngược lại, việc không vận động cũng khiến cơ thể đối diện với nhiều bệnh lý khác như tiểu đường, rối loạn mỡ máu, béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thực hành lâm sàng, việc quản lý vận động viên mắc loạn nhịp tim thường bao gồm giảm cường độ tập luyện, đánh giá triệu chứng, sử dụng thuốc chống loạn nhịp hoặc thuốc chống đông máu; trong một số trường hợp có thể cân nhắc triệt đốt tim. Tuy nhiên, phương pháp điều trị tối ưu còn tùy thuộc vào từng cá nhân.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, người dân và vận động viên, dù chuyên nghiệp hay phong trào, cần tập luyện khoa học, có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý, tránh duy trì cường độ quá cao trong thời gian dài.

"Khi tham gia thể thao, việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra tim mạch, là rất cần thiết. Những người có người thân từng bị đột tử nên khám chuyên sâu để sàng lọc nguy cơ. Sàng lọc sức khỏe toàn diện là cách hiệu quả để phòng ngừa những biến cố đáng tiếc", bác sĩ Mạnh nói.