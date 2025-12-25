Chợ Việt luôn sẵn 4 loại rau ít thuốc trừ sâu bậc nhất, ăn vào còn giúp chống ung thư

Thực phẩm, đặc biệt là các loại rau củ quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật từ lâu đã trở thành mối lo lớn của người tiêu dùng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe và độ an toàn của thực phẩm, việc thường xuyên tiêu thụ rau quả còn dư lượng thuốc trừ sâu được cho là có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư, bệnh tim mạch, các bệnh về mạch máu hoặc thậm chí là rối loạn khả năng sinh sản.

Đáng chú ý, có 4 loại rau quen thuộc với người Việt Nam được xếp vào nhóm có lượng tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất trên thị trường.

1. Hành tây

Theo dữ liệu từ trang sức khỏe Healthline của Mỹ, hơn 90% các mẫu hành tây được đem đi kiểm nghiệm không phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Các chuyên gia cho biết hành tây chứa flavonol, một hợp chất có khả năng bảo vệ tự nhiên giúp xua đuổi côn trùng gây hại, nhờ đó giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác.

Không chỉ sạch, hành tây còn rất giàu dưỡng chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy hành tây có thể giúp tăng cholesterol HDL là loại cholesterol tốt, đồng thời làm giảm cholesterol LDL là loại cholesterol xấu trong máu, từ đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, hành tây còn được ghi nhận có khả năng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và ung thư đại tràng, nhờ chứa pectin và quercetin. Đây là các chất chống oxy hóa có khả năng ức chế sự phát triển của khối u.

Quercetin trong hành tây còn có thể tương tác với tế bào ruột non, tụy, mô mỡ và gan, góp phần điều hòa lượng đường trong máu, mang lại lợi ích cho người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

2. Măng tây

Healthline cho biết khoảng 90% mẫu măng tây được kiểm nghiệm không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu. Các chuyên gia giải thích rằng măng tây chứa enzyme có khả năng phân hủy malathion, một loại thuốc trừ sâu phổ biến, từ đó giúp giảm lượng hóa chất tồn dư trong rau.

Không chỉ được đánh giá cao về độ an toàn, măng tây còn giàu chất xơ và kali, giúp giảm mỡ máu, đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể, làm giãn mạch máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả. Trang Medical News Today của Mỹ cũng chỉ ra rằng măng tây chứa nhiều folate, giúp ngăn chặn sự tích tụ của homocysteine, một axit amin liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Bên cạnh đó, saponin trong măng tây còn có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy măng tây và các chiết xuất từ măng tây có thể góp phần phòng ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tụy. Ngoài ra, loại rau này còn hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe xương.

3. Bắp cải

Phần lớn các mẫu bắp cải được kiểm nghiệm không phát hiện tồn dư thuốc trừ sâu. Theo các chuyên gia, bắp cải chứa glucosinolate, hợp chất có nguồn gốc thực vật giúp xua đuổi côn trùng gây hại, vì vậy gần như không cần phun nhiều thuốc trừ sâu trong quá trình trồng trọt.

Bắp cải mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa anthocyanin là chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng chống viêm mạnh, giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính. Chất xơ và phytosterol trong bắp cải giúp giảm hấp thu cholesterol xấu tại đường tiêu hóa, cải thiện mỡ máu và nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó tăng cường chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, bắp cải còn giàu vitamin C, giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

4. Súp lơ trắng

Loại rau này cũng tiết ra glucosinolate, tương tự như bắp cải, giúp xua đuổi sâu bệnh, khiến nguy cơ bị côn trùng tấn công thấp hơn so với nhiều loại rau khác. Nhờ đó, súp lơ trắng thường có lượng tồn dư thuốc trừ sâu rất thấp.

Súp lơ trắng giàu chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch máu, từ đó làm giảm nguy cơ xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Hepatology cho thấy sulforaphane trong súp lơ trắng có thể kích hoạt gan sản xuất các enzyme giải độc, cải thiện chức năng gan và hạn chế sự tích tụ độc tố. Nhờ đó, loại rau này góp phần làm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính.

Nguồn và ảnh: LINEToday