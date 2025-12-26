Người đàn ông 50 tuổi suýt tử vong vì ngày nào cũng uống thứ nước "vạn người mê"

Uống nước ngọt thường xuyên sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Thời gian qua đã ghi nhận những trường hợp nguy kịch do uống quá nhiều nước ngọt trong thời gian ngắn.

Điển hình, vừa qua tại Bệnh viện Đại học Nottingham điều trị cho một người đàn ông suýt tử vong vì uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày. Bệnh nhân ngoài 50 tuổi đã bị tổn thương dây thần kinh vĩnh viễn ở tay và chân trái.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ngọt chứa rất nhiều đường và các năng lượng không cần thiết. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý trong bài viết đăng trên tạp chí BMJ Case Reports, Tiến sĩ Martha Coyle cho biết người đàn ông đã nhập viện trong tình trạng đột quỵ dù trước đó trông vẫn khỏe mạnh. Các xét nghiệm cho thấy huyết áp của ông tăng vọt, với chỉ số 254/150, gần gấp đôi mức bình thường.

Các bác sĩ đã giảm huyết áp cho nam bệnh nhân. Nhưng khi ông xuất viện về nhà, huyết áp lại tăng vọt trở lại.

Khai thác tiền sử bệnh, nam bệnh nhân tiết lộ mình đã uống 8 lon nước tăng lực mỗi ngày, tiêu thụ tới 1.300mg caffeine trong khi mức tối đa khuyến nghị hằng ngày là 400mg.

Bệnh nhân nói: "Tôi không biết những nguy hiểm mà nước tăng lực gây ra cho bản thân mình. Tôi bị tê ở cánh tay trái, ngón tay, bàn chân và các ngón chân".

Tiến sĩ Coyle cho biết hầu hết mọi người không nghĩ nước tăng lực gây nguy cơ cho tim và cơ quan y tế cần làm nhiều hơn để nâng cao nhận thức.

Hiện tại ở Anh, trẻ dưới 16 tuổi đã bị cấm mua các loại đồ uống nhiều caffeine và các chuyên gia cho rằng cần có quy định chặt chẽ hơn nữa.

Năm 2018, các siêu thị lớn ở Anh đã tự nguyện áp dụng lệnh cấm bán nước tăng lực cho trẻ em nhằm giải quyết tình trạng béo phì, tiểu đường và sâu răng.

"Mọi người ít chú ý tới nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch, bao gồm đột quỵ, đặc biệt ở nhóm trẻ tuổi - những người vốn được cho là có nguy cơ đột quỵ thấp", Tiến sĩ Coyle nói.

Tác hại khôn lường của việc uống nước ngọt thường xuyên

- Gây tổn hại răng miệng: Uống nước ngọt thường xuyên gây hại sức khỏe bởi đường và acid trong nước ngọt là "kẻ thù" của men răng, dễ dẫn đến tình trạng sâu răng và mòn men răng. Những người uống nước ngọt thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị tổn hại răng miệng cao hơn nhiều so với những người hạn chế sử dụng.

- Khả năng nguy cơ béo phì: Có thể nhiều người không biết một lon nước ngọt chứa 150–200 calo rỗng từ đường bổ sung. Nếu không được tiêu hóa bằng việc vận động, lượng calo dư thừa này sẽ tích tụ và dẫn đến tăng cân.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity (Anh) năm 2020, ngay cả việc tập thể dục thường xuyên cũng không đủ để ngăn chặn lượng cân nặng tăng thêm do uống nước ngọt.

- Nguy hại cho thận: Đường Fructose trong nước ngọt làm tăng acid uric trong cơ thể, dẫn đến sỏi thận hoặc thậm chí bệnh gout. Những cơn đau dữ dội do tinh thể uric tích tụ ở khớp hay khi sỏi đi qua đường tiểu là trải nghiệm không ai muốn. Ngoài ra, thói quen uống nước ngọt lâu dài còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

- Gây hại sức khỏe xương khớp: Nhiều loại nước ngọt có chứa acid phosphoric, một chất có khả năng cản trở quá trình hấp thụ calci của cơ thể. Điều này khiến xương trở nên yếu hơn và dễ bị gãy.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí American Journal of Clinical Nutrition (Mỹ) năm 2014 cho thấy, mỗi lon nước ngọt tiêu thụ hàng ngày làm tăng nguy cơ gãy xương hông thêm 14%.

- Nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ: Gan là cơ quan chính trong việc chuyển hóa đường. Khi tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện và siro ngô giàu fructose (hai thành phần chính trong nước ngọt), gan sẽ bị tích tụ mỡ thừa, dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo American Liver Foundation (Mỹ), hiện có khoảng 100 triệu người Mỹ đang mắc căn bệnh này.

- Nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch: Thông thường trong nước ngọt với lượng đường cao góp phần gây béo phì, đái tháo đường, huyết áp cao – những yếu tố nguy cơ trực tiếp dẫn đến tim mạch.

(Theo Vietnamnet, Sức khỏe)


