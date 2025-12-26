Cảnh giác với viêm nấm xoang mũi

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hoà, đơn vị vừa tiếp nhận một người bệnh đến khám vì các triệu chứng viêm xoang kéo dài, không đáp ứng với điều trị thông thường. Qua thăm khám chuyên khoa tai - mũi - họng và đánh giá cận lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh mắc viêm nấm xoang mũi.

Ngay sau khi chẩn đoán, ekip phẫu thuật đã tiến hành can thiệp lấy bỏ tổ chức nấm trong xoang theo đúng quy trình chuyên môn. Sau điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đau, nghẹt mũi giảm dần và được tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Các bác sĩ cho biết, viêm nấm xoang là bệnh lý không hiếm gặp, thường tiến triển âm thầm và dễ bị nhầm lẫn với viêm xoang thông thường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến mắt, thần kinh và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Việc chẩn đoán sớm, điều trị đúng chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm. Người dân khi có các triệu chứng viêm xoang kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc không đáp ứng với thuốc nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai - mũi - họng để được thăm khám.