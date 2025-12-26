Bỏng nặng khi đốt đồ cũ

Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một trường hợp bỏng nặng do tai nạn sinh hoạt liên quan đến việc đốt đồ dùng cũ trong nhà.

Người bệnh là nam giới, 55 tuổi. Theo lời kể, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, người bệnh đã tự đốt một chiếc ghế sofa cũ. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên mạnh, khiến người bệnh không kịp tránh và bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể. Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng nhiệt diện rộng, tập trung ở vùng mặt, cẳng tay trái và hai cẳng chân. Người bệnh đã được xử trí cấp cứu ban đầu, giảm đau và điều trị, chăm sóc bỏng tích cực.

Theo các bác sĩ, những vật dụng như sofa, nệm, ghế bọc mút rất dễ bắt lửa và khi cháy có thể sinh ra nhiệt lượng lớn, làm tăng nguy cơ bỏng sâu và bỏng diện rộng. Việc đốt các vật dụng này trong khuôn viên gia đình, đặc biệt ở không gian kín hoặc gần các vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý đốt rác, đồ dùng cũ kích thước lớn trong nhà. Khi xảy ra bỏng, tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian như đắp lá hay bôi thuốc không rõ nguồn gốc. Việc sơ cứu đúng cách là làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong khoảng 15-20 phút, sau đó nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng.