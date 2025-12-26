7 phút ép tim cứu sống người bệnh ngừng tuần hoàn

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tuần hoàn nguy kịch ở người bệnh nam 56 tuổi, trú tại xã Kim Anh, TP Hà Nội.

Người bệnh có tiền sử suy tim, đa hồng cầu và xơ gan. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, phù chân, mệt nhiều. Trong quá trình tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, người bệnh bất ngờ rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay khi phát hiện, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn, khẩn trương tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực theo phác đồ. Sau 7 phút cấp cứu liên tục, tim người bệnh đã đập trở lại, tuần hoàn được tái lập.

Sau hồi sức ban đầu, người bệnh được chuyển sang điều trị tích cực với thở máy, hỗ trợ tim mạch, dùng thuốc lợi tiểu và điều chỉnh rối loạn toan - kiềm. Quá trình điều trị được theo dõi sát sao nhằm hạn chế các biến chứng sau ngừng tuần hoàn.

Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng người bệnh tiến triển tích cực. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, ý thức tỉnh táo hoàn toàn, mạch và huyết áp ổn định. Các chỉ số xét nghiệm cận lâm sàng nằm trong giới hạn cho phép.

Theo các bác sĩ, ca cấp cứu cho thấy vai trò quyết định của việc phát hiện sớm và xử trí nhanh chóng trong các tình huống ngừng tuần hoàn. Người dân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, gan mạn tính, khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, phù, mệt nhiều cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.