Phòng Khám Da liễu Thẩm mỹ Nàng Thơ: Bứt phá mạnh mẽ năm 2025 với công nghệ thẩm mỹ hiện đại

Phòng khám Da liễu Thẩm mỹ Nàng Thơ do Bác sĩ Hoàng Dũng và Bác sĩ Yến Nhi sáng lập, hai bác sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết, có nền tảng học thuật từ các trường đại học Y Dược hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ y bác sĩ tại đây không ngừng cập nhật công nghệ cũng như kỹ thuật điều trị mới từ châu Âu và các quốc gia phát triển, với mục tiêu mang đến giải pháp thẩm mỹ an toàn, hiện đại và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Bác sĩ Hoàng Dũng và Bác sĩ Yến Nhi tại Phòng khám Nàng Thơ

Phòng khám hoạt động theo đúng các quy định của ngành y tế, đảm bảo quy trình khám và điều trị tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn. Toàn bộ bác sĩ đều có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm lâm sàng, giúp mỗi khách hàng khi đến Nàng Thơ đều được tiếp cận dịch vụ da liễu thẩm mỹ đúng chuẩn chuyên môn.

Bước sang năm 2025, Nàng Thơ đánh dấu một tầm cao mới khi tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ hệ thống công nghệ với loạt thiết bị thế hệ mới, đồng thời ra mắt thương hiệu cao cấp Thơ Premium nhằm mang đến trải nghiệm điều trị vượt trội hơn cho khách hàng. Đặc biệt, Phòng khám Nàng Thơ đã chính thức tiếp nhận công nghệ Ultherapy Prime theo tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ, là một trong những giải pháp nâng cơ không xâm lấn hàng đầu khẳng định cam kết mang đến dịch vụ nâng cơ an toàn và hiện đại cho khách hàng.

Lễ chuyển giao công nghệ Ultherapy Prime

Song song đó, Nàng Thơ là một trong số ít phòng khám tại Việt Nam được chuyển giao công nghệ LinearZ từ Hàn Quốc, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp trẻ hóa theo chuẩn quốc tế.

Lễ chuyển giao công nghệ LinearZ

Bác sĩ Hoàng Dũng và đại diện công ty Jeisys Medical Hàn Quốc

Alma Hybrid là công nghệ laser đến từ châu Âu, được ứng dụng trong điều trị sẹo rỗ và lão hoá da, cho phép bác sĩ tại Nàng Thơ xây dựng phác đồ chuyên sâu, cá nhân hoá theo từng nền da, qua đó nâng cao hiệu quả và đảm bảo yếu tố an toàn trong điều trị.

Lễ chuyển giao công nghệ Alma Hybrid

Bên cạnh việc đầu tư thiết bị, phòng khám cũng mở rộng và nâng cấp phòng ốc theo tiêu chuẩn y khoa. Không gian điều trị được thiết kế thông thoáng, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vô khuẩn nhằm mang lại trải nghiệm an toàn cho khách hàng.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, sự đầu tư bài bản vào công nghệ và cơ sở vật chất, Phòng khám Da liễu Thẩm mỹ Nàng Thơ khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng có nhu cầu chăm sóc và điều trị da chuyên nghiệp, hiệu quả và đáng tin cậy. Tất cả nhằm mục tiêu đó là: mang lại hiệu quả bậc nhất cho khách hàng.

Link fanpage phòng khám: https://www.facebook.com/phongkhamnangtho

Phòng khám Chuyên khoa Ngoại thuộc Hộ Kinh Doanh Phòng khám Nàng Thơ

Số 0.01, CC CH2, Lô B Đường số 10, KDC CityLand Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp.

Hotline: 0904 713 905