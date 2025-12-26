Ghi nhận ca tử vong do bệnh dại tại Đồng Nai

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai), địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại tại phường Bảo Vinh. Hiện, nguồn lây nhiễm chưa xác định được.

Bệnh nhân là Đ.T.T.N. (sinh năm 1974), ngụ khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh. Ngày 15/12, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, lạnh tay chân và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh khám, nhập viện. Đến sáng 16/12, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng buồn nôn, nôn, đau thượng vị, vã mồ hôi, sợ lạnh, sợ gió, nhổ nhiều nước bọt.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, viêm mô bào tay phải và trào ngược dạ dày - thực quản. Do tiên lượng nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà và người bệnh tử vong vào tối cùng ngày.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, khoảng tháng 9/2025, bệnh nhân từng bị chó lạ cắn vào ngón cái bàn tay phải khi xua đuổi chó ra khỏi nhà. Vết thương nông, chảy máu ít nên bệnh nhân không rửa vết thương đúng cách, không tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại, mà chỉ bốc thuốc nam uống. Con chó có biểu hiện nghi dại như lè lưỡi, chảy nước dãi, sau đó bỏ đi và không theo dõi được.

CDC Đồng Nai nhận định đây là trường hợp tử vong do bệnh dại với triệu chứng lâm sàng điển hình. Việc chủ quan khi cho rằng chó nhỏ, chó cảnh cắn sẽ không nguy hiểm đã khiến bệnh nhân không đi tiêm phòng kịp thời. Khu vực sinh sống của bệnh nhân hiện còn nhiều chó thả rông, chưa được tiêm phòng đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại.

CDC Đồng Nai khuyến cáo, người dân không chủ quan với bệnh dại, kể cả khi bị chó, mèo cắn nhẹ. Cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời. Khi phát hiện động vật có biểu hiện nghi dại, cần báo cho chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định.