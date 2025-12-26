Chị Trương sống dưới nhà tôi năm nay 47 tuổi. Lần gặp gần đây, tôi không khỏi ngạc nhiên vì gương mặt chị gần như không có nếp nhăn, da dẻ hồng hào, trông chẳng giống người sắp bước sang tuổi 50. Tôi tò mò hỏi có phải chị dùng mỹ phẩm đắt tiền hay không, chị chỉ cười và nói rằng chẳng có tiền rảnh rỗi cho những thứ đó, chủ yếu là nấu ăn ở nhà và thêm vào vài món quen thuộc.

Sau này tôi mới biết, những “thứ tốt” mà chị Trương nói đến thực ra chính là các thực phẩm chứa progesterone tự nhiên có sẵn trong gian bếp. Sau tuổi 45, nội tiết tố ở phụ nữ dễ rối loạn, da khô, sắc mặt kém tươi bắt đầu xuất hiện. Thay vì tốn nhiều tiền mua thực phẩm chức năng, việc đưa những món này lên bàn ăn, ăn cách ngày, lại mang hiệu quả rõ rệt hơn nhiều.

Món thứ nhất là đậu nành. Uống sữa đậu nành còn tốt hơn cả xào nấu. Nhiều người biết đậu nành chứa isoflavone đậu nành nhưng không phải ai cũng biết cách ăn sao cho cơ thể hấp thu tốt.

Cách của chị Trương rất đơn giản: mỗi sáng dùng đậu nành kết hợp với đậu đen và óc chó xay thành sữa, không thêm đường, uống một cốc lớn. Trước đây chị cũng nghĩ đậu nành chỉ để xào nấu, sau này mới nhận ra đậu nành nấu mềm sẽ dễ hấp thu hơn, nhất là khi kết hợp với đậu đen thì giá trị dinh dưỡng càng đầy đủ.

Isoflavone trong đậu nành thường được gọi là “hoàng thể tố thực vật”, có tác dụng hỗ trợ điều hòa nội tiết. Tuy nhiên cần lưu ý không nên mua bột sữa đậu nành pha sẵn vì chứa nhiều phụ gia, cũng không nên nấu quá kỹ khiến dinh dưỡng thất thoát. Uống sữa đậu nành xay tươi vào buổi sáng vừa có thể thay bữa sáng, vừa bổ sung dưỡng chất. Duy trì khoảng hai tháng, nhiều người sẽ cảm nhận da bớt khô rõ rệt.

Món thứ hai là bí đỏ. Hấp ăn còn hiệu quả hơn nấu cháo. Mùa thu là thời điểm lý tưởng để ăn bí đỏ, nhưng nhiều người chỉ quen nấu cháo bí. Trên thực tế, bí đỏ hấp lại là cách giúp hỗ trợ hoàng thể tố tốt hơn. Cô Lý hàng xóm năm nay 50 tuổi, chiều nào cũng hấp một miếng bí đỏ nhỏ ăn lót dạ. Trước đây cô sợ bí đỏ ngọt, dễ tăng cân, sau mới phát hiện bí hấp ít đường, no lâu mà ăn rất dễ chịu.

Hạt bí đỏ chứa kẽm, giúp cơ thể tổng hợp hoàng thể tố, còn bản thân bí đỏ giàu pectin, có lợi cho làn da. Bí quyết của cô Lý là chọn bí già, khi hấp không cho thêm nước, hấp mềm rồi ăn trực tiếp để giữ nguyên hương vị tự nhiên. Nếu thấy đơn điệu, có thể hấp cùng khoai mài để bổ tỳ vị, tốt cho tiêu hóa mà không bị ngán.

Món thứ ba là mè đen. Xay bột ăn thực tế hơn pha nước. Nhắc đến mè đen, nhiều người nghĩ ngay đến chè mè đen, nhưng sản phẩm bán sẵn thường chứa nhiều đường. Tự xay mè đen sẽ tốt hơn. Chị Trương mỗi tối đều pha mè đen xay với một chút mật ong uống. Chị nói mè đen cần rang chín rồi xay thì mới thơm, thêm mật ong vừa lành mạnh hơn đường, lại giúp nhuận tràng.

Mè đen giàu vitamin E và axit béo không bão hòa, không chỉ hỗ trợ hoàng thể tố mà còn giúp tóc bóng mượt hơn. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều trong một lần vì dễ gây rối loạn tiêu hóa, mỗi ngày một muỗng nhỏ là đủ. Uống vào buổi tối vừa giúp thư giãn, dễ ngủ, vừa bổ sung dinh dưỡng. Kiên trì một thời gian, sắc mặt sẽ cải thiện rõ rệt.

Dù vậy cũng cần nhắc rằng, những thực phẩm này tốt nhưng không thể thay thế thuốc. Sau tuổi 45, ngoài việc ăn uống đúng cách, phụ nữ nên hạn chế thức khuya, đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày và giữ tinh thần thoải mái. Bởi lẽ, thực phẩm dù tốt đến đâu cũng không bằng một tâm trạng tích cực.

Chị Trương thường nói rằng, phụ nữ đến một độ tuổi nhất định đừng chỉ trông cậy vào mỹ phẩm, dinh dưỡng ăn vào cơ thể mới là thứ quan trọng nhất. Quả thực, sau 45 tuổi, khi cơ thể bắt đầu chậm lại, thay vì tốn tiền cho những món bổ đắt đỏ, việc đưa đậu nành, bí đỏ và mè đen vào bữa ăn, ăn cách ngày, vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Chỉ cần thử áp dụng những cách này, không tốn nhiều tiền, cũng không quá cầu kỳ. Kiên trì một thời gian, bạn sẽ nhận ra làn da ẩm mịn hơn, sắc mặt tươi tắn hơn và tổng thể trông trẻ ra vài tuổi lúc nào không hay.

Nguồn và ảnh: inf.news