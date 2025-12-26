Bác sĩ cảnh báo 90% các cơn đau tim bắt nguồn từ thói quen buổi sáng phổ biến

Bác sĩ Sana Sadoxai (làm việc tại Anh) đang lên tiếng kêu gọi mọi người chủ động kiểm soát sức khỏe của mình trước khi rơi vào nhóm nguy cơ đau tim.

Giữ gìn sức khỏe nghe có vẻ phức tạp và dễ gây áp lực. Nhưng theo bác sĩ Sana Sadoxai, đôi khi chỉ cần một thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể tạo ra khác biệt lớn, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ đau tim.

Nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là có một thói quen buổi sáng được cho là liên quan tới khoảng 90% các ca đau tim, và nó hoàn toàn không liên quan đến việc bạn ăn bao nhiêu cholesterol.

Bác sĩ Sana Sadoxai thường xuyên chia sẻ kiến thức sức khỏe trên TikTok với hơn 42.000 người theo dõi. Trong một video gần đây, cô nhấn mạnh rằng những hành động đầu tiên ngay sau khi thức dậy có ảnh hưởng rất lớn đến tim mạch.

Trả lời phỏng vấn The Mirror (Anh), bác sĩ cho biết: “Mối nguy thực sự bắt đầu từ khoảnh khắc bạn thức dậy nhưng lại nằm yên”.

Theo bà, phần lớn mọi người có một chuỗi hành động quen thuộc là từ giường sang cầm điện thoại, tiếp tục ngồi một chỗ, rồi vội vã ra khỏi nhà. Cách bắt đầu ngày mới này khiến cơ thể rơi vào trạng thái “ít vận động nhưng mức viêm cao”.

Dù khái niệm này nghe có vẻ trừu tượng, bác sĩ Sadoxai giải thích rằng chính thói quen tưởng chừng vô hại này lại âm thầm thúc đẩy hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như tăng đề kháng insulin, tích mỡ bụng, tăng huyết áp, viêm âm thầm và rối loạn chuyển hóa. Tất cả đều làm nguy cơ đau tim sớm tăng mạnh, đặc biệt ở những người thừa cân hoặc béo phì.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) và Quỹ Tim mạch Anh, béo phì làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra cơn đau tim.

Vậy giải pháp là gì?

Bác sĩ Sadoxai cho rằng, chỉ cần thay đổi một việc rất đơn giản: vận động ngay sau khi thức dậy.

Chỉ cần 5 đến 7 phút vận động buổi sáng, như đi bộ nhanh, kéo giãn cơ, tập thở, cũng đủ để thúc đẩy tuần hoàn máu, kích hoạt quá trình trao đổi chất, ổn định đường huyết và bảo vệ tim nhiều hơn chúng ta tưởng.

Bà nhấn mạnh cân nặng, chuyển hóa và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bỏ qua thói quen buổi sáng này chính là một mối đe dọa âm thầm. Thay đổi nó có thể cứu sống bạn.

Kết thúc video, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn dành cho những người đã bắt đầu tiến gần “vùng nguy hiểm”: nếu bạn đang gặp tình trạng béo phì, mỡ bụng khó giảm, dễ hụt hơi, tiểu đường hoặc mệt mỏi kéo dài, đó đều là những dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn chuyển hóa và không nên xem nhẹ.

Hãy kiểm soát tình hình trước khi nó trở thành nguy cơ tim mạch thực sự.

Nguồn và ảnh: Ladbible