Người uống nước thường xuyên sau khi thức dậy buổi sáng, sau 3 tháng cơ thể có thể xuất hiện 6 thay đổi

Có người khẳng định rất tốt, có người lại lo uống nhiều dễ “gánh nặng” cho thận, thậm chí có người vì ngại mà bỏ qua luôn thói quen này. Tuy nhiên, sau khi quan sát thói quen sinh hoạt của nhiều bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy một điểm chung: những ai kiên trì uống nước ngay sau khi thức dậy, thường chỉ trong vòng khoảng ba tháng, cơ thể dần xuất hiện những thay đổi tích cực, tuy không rầm rộ nhưng ổn định và bền vững.

Nhiều người nghĩ uống nước là chuyện rất bình thường, nhưng cơ thể lại mất nước âm thầm suốt cả đêm: hơi thở, mồ hôi bay hơi, quá trình tạo nước tiểu… đều khiến cơ thể rơi vào tình trạng “khô ngầm” vào buổi sáng. Vì vậy, uống nước sớm sau khi thức giấc không chỉ để giải khát, mà còn là cách giúp cơ thể khởi động lại hàng loạt hoạt động quan trọng.

Sau một đêm dài, máu của chúng ta thường đặc hơn một chút, tốc độ tuần hoàn chậm, các cơ quan hoạt động như chiếc máy chạy ở chế độ chờ. Khi một cốc nước ấm được đưa vào dạ dày, nước được hấp thu nhanh, giúp máu loãng hơn, tăng lưu thông, kích hoạt khả năng lọc thải của thận, đồng thời cải thiện lượng máu lên não. Nhiều trường hợp bị hạ huyết áp buổi sáng, choáng váng, đầu óc mơ hồ… đều có điểm chung là uống quá ít nước khi mới ngủ dậy. Khi được hướng dẫn bổ sung nước, tình trạng cải thiện rất rõ.

Không ít người chỉ cần uống xong nước khoảng 10 phút là cảm giác tỉnh táo tăng lên, đầu óc sáng hơn, tinh thần cũng ổn định hơn. Đây không phải “hiệu ứng tâm lý” mà là phản ứng trực tiếp của cơ thể khi được cung cấp nước sau nhiều giờ thiếu hụt.

Đối với hệ tiêu hóa, việc uống nước vào buổi sáng cũng tạo ra thay đổi rất ổn định. Ruột già trong đêm thường hấp thu bớt nước từ phân, khiến phân khô và khó đào thải. Một lượng nước vào lúc sáng sớm sẽ kích thích phản xạ nhu động ruột, đặc biệt là nước ấm giúp dạ dày giãn nhẹ, đồng thời tác động lên dây thần kinh phế vị thúc đẩy đại tràng vận động. Chỉ sau một đến hai tuần kiên trì, nhiều người thấy tình trạng táo bón cải thiện rõ rệt, không còn cảnh “ngồi mãi mà bữa sáng trễ giờ”.

Nước còn có vai trò bảo vệ niêm mạc dạ dày, nhất là với những người buổi sáng dễ bị trào ngược, nóng rát. Khi nước vào dạ dày, nồng độ acid giảm bớt, từ đó giảm cảm giác khó chịu. Những ai hay bị ợ nóng buổi sáng thường thấy triệu chứng giảm ngay sau khi uống một cốc nước.

Với não bộ, tác động của nước diễn ra rất nhanh. Bộ não phụ thuộc nhiều vào nước để duy trì hoạt động dẫn truyền thần kinh. Chỉ cần mất khoảng 1% trọng lượng nước, khả năng nhận thức đã có thể giảm vài phần trăm. Sáng sớm là thời điểm dễ mất nước nhất, nên uống nước giúp tăng tốc độ tuần hoàn, cải thiện cung cấp oxy và glucose cho não, khiến cơ thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái “lơ mơ sau ngủ dậy”.

Một thay đổi khác mà bác sĩ quan sát được là việc kiểm soát cân nặng. Nhiều người cho rằng uống nước không ảnh hưởng đến giảm cân, nhưng thực tế những người duy trì bổ sung nước đều đặn vào buổi sáng lại ít thèm ăn hơn, lượng ăn sáng vừa phải hơn và đường huyết trong ngày ổn định hơn. Nước làm tăng nhẹ cảm giác no, giảm nguy cơ ăn quá nhiều, đồng thời hỗ trợ quá trình đốt cháy năng lượng. Khi cơ thể thiếu nước, tốc độ trao đổi chất giảm, khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Thêm vào đó, uống nước vào sáng sớm giúp hệ tiết niệu được “rửa trôi” sau một đêm dài. Nước tiểu lúc này đặc, vi khuẩn dễ sinh sôi quanh niệu đạo. Khi uống nước, quá trình bài tiết được kích hoạt, làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiểu. Những người hay mắc viêm đường tiết niệu tái phát, đặc biệt là phụ nữ, thường cải thiện rõ rệt khi duy trì thói quen uống nước buổi sáng. Đây cũng là thói quen giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, bởi sỏi hình thành nhanh hơn khi nước tiểu quá cô đặc và ít được đào thải.

Cuối cùng, làn da là nơi dễ nhận ra sự thay đổi nhất. Buổi sáng thức dậy, da nhiều người trở nên xỉn màu, khô căng, đặc biệt khi dùng điều hòa hoặc máy sưởi. Tình trạng này xuất phát từ việc cơ thể thiếu nước kéo dài trong đêm. Khi được bổ sung nước, quá trình vận chuyển nước trong cơ thể diễn ra trôi chảy hơn, lớp sừng mềm mại hơn, khả năng giữ ẩm của da cải thiện dần. Dĩ nhiên nước không tạo hiệu quả “da bóng tức thì” như mỹ phẩm, nhưng sau vài tuần, làn da bớt khô, bớt xỉn và nhìn tổng thể tươi tắn hơn.

Duy trì uống nước buổi sáng tưởng chừng là thói quen rất nhỏ, nhưng tác động lại theo kiểu “gợn sóng”: nhẹ, đều nhưng sâu và bền. Nhiều người chỉ khi kiên trì vài tháng mới nhận ra, hóa ra rất nhiều vấn đề lặt vặt của cơ thể chỉ xuất phát từ một chuyện đơn giản: cơ thể đã thiếu nước quá lâu.

Nguồn và ảnh: Sohu