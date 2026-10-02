Người đàn ông 43 tuổi giảm 11kg, sạch mỡ gan, hạ đường huyết nhờ loại củ rẻ bèo, người Việt "quen nhẵn mặt"

Sau 6 tháng ăn loại củ đó liên tục, chính người đàn ông cũng giật mình khi nhìn vào gương. Anh giảm được 11kg, ngoại hình trẻ hẳn ra và các chỉ số sức khỏe tốt lên rõ rệt.

Bước sang tuổi 43, anh Trần (Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc) đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe mà rất nhiều nam giới trung niên gặp phải. Lối sống ít vận động kết hợp cùng thói quen ăn uống tùy tiện khiến thể trạng anh ngày một nặng nề. Bản kết quả khám sức khoẻ định kỳ như một gáo nước lạnh tạt vào sự chủ quan của anh: Không chỉ dừng lại ở tình trạng thừa cân, các chỉ số huyết áp và đường huyết đều vọt cao quá ngưỡng an toàn, đi kèm với đó là chẩn đoán gan nhiễm mỡ.

Ý thức được sự nguy hiểm của những căn bệnh mạn tính đang âm thầm tàn phá cơ thể, anh Trần quyết tâm phải thay đổi. Tuy nhiên, thay vì tốn kém khoản tiền lớn cho phòng tập hay mua các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ, anh lựa chọn một hướng đi tối giản nhưng có thể làm ngay và áp dụng kiên trì: Thay đổi thực phẩm chính trong bữa ăn.

Người đàn ông ăn khoai tây làm thực phẩm chính trong 6 tháng để giảm cân

Anh gạt bỏ toàn bộ cơm trắng, mì gói và các loại tinh bột chế biến sẵn ra khỏi khẩu phần ăn hằng ngày, thay thế hoàn toàn bằng khoai tây trong cả 3 bữa cơm tự nấu tại nhà.

Sự kiên trì ấy kéo dài suốt 6 tháng với mức chi phí sinh hoạt siêu tiết kiệm, chỉ khoảng 300 Nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 1 triệu đồng). Thành quả trả về khiến chính anh cũng phải ngỡ ngàng: Anh giảm liền 11kg, vóc dáng trở nên gọn gàng và nhẹ nhõm hơn thấy rõ.

Bất ngờ lớn nhất xuất hiện khi ông quay lại bệnh viện tái khám. Bản xét nghiệm mới cho thấy đường huyết và huyết áp từng báo động đỏ nay đã rút về ngưỡng an toàn, đặc biệt tình trạng gan nhiễm mỡ cũng được cải thiện vô cùng rõ rệt.

Tại sao ăn khoai tây giúp giảm cân, hạ đường huyết, mỡ gan?

Sự lột xác về ngoại hình và cải thiện sức khỏe của anh Trần không phải do phép màu, mà hoàn toàn dựa trên những phản ứng sinh hóa tự nhiên khi cơ thể được cắt giảm đúng loại tinh bột xấu. Dưới góc độ sinh lý học, khoai tây tác động sâu sắc lên quá trình trao đổi chất thông qua những cơ chế rất đặc biệt:

- Tự động thâm hụt calo nhờ mật độ năng lượng thấp: Cùng một khối lượng tạo cảm giác no bụng, lượng calo trong khoai tây chỉ bằng khoảng một nửa so với cơm trắng. Việc lấy khoai tây làm tinh bột chính giúp anh Trần tự động cắt giảm được một lượng năng lượng lớn nạp vào mỗi ngày mà không phải trải qua những cơn đói cồn cào.

- Tinh bột kháng gián tiếp kích hoạt cơ chế đốt mỡ: Khoai tây chứa dồi dào tinh bột kháng và chất xơ. Dạng tinh bột này khi đi vào đường tiêu hóa sẽ chuyển hóa rất chậm, không làm đường huyết tăng vọt đột ngột sau ăn. Nhờ giữ nồng độ đường trong máu ở mức xấp xỉ cân bằng, tuyến tụy không còn phải làm việc quá tải để tiết ra nhiều insulin. Khi nồng độ insulin duy trì ở mức thấp, cơ thể mới có thể bật "công tắc" tự do giải phóng và đốt cháy mỡ thừa tích tụ để tạo năng lượng.

Nhân vật cho biết mình chỉ tốn khoảng 300 Nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 1 triệu đồng) khi giảm cân

- Giải phóng áp lực cho tế bào gan: Tình trạng gan nhiễm mỡ biến mất cũng bắt nguồn từ sự hạ nhiệt của chỉ số insulin. Khi lượng chất béo công nghiệp bị cắt bỏ hoàn toàn và mỡ thừa toàn thân dần tiêu biến, dòng chảy axit béo tự do tràn về gan giảm đi đáng kể. Các tế bào gan nhờ đó có không gian nghỉ ngơi để tự phục hồi, chuyển hóa nốt lượng mỡ tồn đọng lâu ngày.

- Hạ huyết áp nhờ lượng Kali dồi dào: Hàm lượng kali tự nhiên trong khoai tây thúc đẩy thận bài tiết lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Điều này giúp giảm áp lực co bóp lên thành mạch, hỗ trợ hệ tuần hoàn ổn định trở lại.

Đánh giá về trường hợp này, bác sĩ Lý Vũ Phi (Bệnh viện Đông Thượng Hải, Trung Quốc) nhận định rằng các trường hợp đạt hiệu quả như anh Trần hoàn toàn có thật, nhưng người dân cần hiểu đúng bản chất để tránh áp dụng một cách cực đoan.

Bác sĩ Lý Vũ Phi nhấn mạnh: "Khoai tây bản chất là một loại thực phẩm lành mạnh nhưng không thể xem là 'thần dược' chữa bệnh, thay thế thuốc hay làm thực phẩm chính 100% trong thời gian dài. Sự thành công của người đàn ông này nằm ở việc anh ta đã cắt giảm được tổng năng lượng nạp vào, chấm dứt thói quen ăn đồ chế biến sẵn và bổ sung thêm nhiều chất xơ đồng thời tăng cường vận động và đi ngủ sớm hơn.

Nếu biến tấu khoai tây thành các món chiên rán nhiều mỡ hay nêm nếm quá nhiều gia vị, tác dụng bảo vệ sức khỏe sẽ hoàn toàn mất đi. Bên cạnh đó, việc trường kỳ chỉ ăn một loại thực phẩm dễ dẫn đến nguy cơ thiếu hụt đạm, vi chất và chất béo có lợi".

Lưu ý rằng bên cạnh ă khoai tây, nhân vật cũng thay đổi lối sống theo cách lành mạnh như đi ngủ sớm hơn, chăm vận động...

Để ứng dụng bài học giảm cân từ khoai tây một cách an toàn và khoa học nhất, bạn cần nhớ một vài điều quan trọng:

- Không ăn khoai tây trường kỳ thay cơm hoàn toàn: Chỉ nên xem khoai tây là giải pháp thay thế linh hoạt trong một giai đoạn ép cân ngắn hạn, hoặc ăn đan xen 2 - 3 bữa mỗi tuần song song với các nguồn tinh bột tốt khác như khoai lang, yến mạch, gạo lứt.

- Chế biến lành mạnh: Ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng nguyên vỏ. Tuyệt đối tránh xa các món khoai tây chiên, xào bơ tỏi hay chiên ngập dầu vì lượng chất béo chuyển hóa sẽ làm tình trạng mỡ gan trầm trọng hơn.

- Đảm bảo sự đa dạng cho khẩu phần: Cần nạp đủ lượng đạm chất lượng cao từ ức gà, cá, trứng và ăn kèm thật nhiều rau xanh để duy trì cơ bắp.

Muốn khoai tây đạt hiệu quả giảm cân, tốt cho sức khỏe cần chế biến thanh đạm (Ảnh minh họa)

- Lắng nghe thể trạng cá nhân: Những người có tiền sử mắc bệnh thận mạn tính (do khoai tây rất giàu kali) hoặc bệnh tiểu đường tuýp 2 nghiêm trọng cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi muốn thay đổi nguồn tinh bột chính trong thực đơn. Chưa kể, hiệu quả ở mỗi người khác nhau, không phải ai ăn khoai tây cũng sẽ đạt được những lợi ích giảm cân và sức khỏe giống hệt anh Trần.

Nguồn và ảnh: iFeng, City Express