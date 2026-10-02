Trào lưu "chích máu chữa đột quỵ" khiến bác sĩ lạnh người

Nhiều video quảng cáo chích máu, giác hơi "hút máu chữa đột quỵ" xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người bệnh tìm đến điều trị. Bác sĩ nói gì về trào lưu này?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các nội dung quảng bá chích máu, giác hơi với lời giới thiệu có thể giúp người bị đột quỵ “thông mạch”, “hút độc” hoặc nhanh chóng tỉnh táo. Một số người bệnh sau khi thực hiện cho biết "cảm thấy dễ chịu, nhẹ người hơn".

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết khi nhìn những hình ảnh và chia sẻ của bệnh nhân dùng cách “hút máu” này, bác sĩ không khỏi lạnh người. Bởi vì phương pháp này chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy chứng minh.

“"Chích máu chữa đột quỵ, giác hơi hút máu" là quan niệm không có cơ sở y khoa. Cảm giác người bệnh thấy dễ chịu sau khi thực hiện không đồng nghĩa với việc tổn thương não do đột quỵ đã được điều trị”, bác sĩ Mạnh nói.

Theo bác sĩ, đột quỵ là một cấp cứu y khoa, trong đó não có thể bị tổn thương nhanh chóng do mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh và điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt.

Việc dừng lại để chích máu, giác hơi hoặc thử một phương pháp chưa được kiểm chứng có thể làm mất thời gian quý giá trước khi người bệnh được cấp cứu.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các nội dung quảng bá chích máu, giác hơi với lời giới thiệu có thể giúp người bị đột quỵ “thông mạch”. (Ảnh: Mạng xã hội)

Đáng lưu ý, giác hơi trong y học cổ truyền, khi được thực hiện đúng chỉ định và bởi người có chuyên môn, có thể được sử dụng hỗ trợ trong một số tình trạng như đau hoặc căng cơ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa giác hơi có tác dụng điều trị nguyên nhân của đột quỵ.

Bác sĩ cảnh báo vị trí “hút máu” đáng lo

Theo bác sĩ Mạnh, điều đáng lo không chỉ nằm ở việc phương pháp này không có bằng chứng điều trị đột quỵ, mà còn ở vị trí và cách thức thực hiện.

Đặc biệt, việc dùng dụng cụ tạo lực hút hoặc tác động mạnh tại vùng cổ, nơi có các mạch máu lớn như động mạch cảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mô và mạch máu.

“Với người đang có dấu hiệu đột quỵ, việc tự ý tác động mạnh vào vùng cổ hoặc thực hiện các thủ thuật không được kiểm soát có thể gây thêm biến chứng. Người bệnh lúc này cần được ưu tiên đưa đến bệnh viện thay vì thực hiện các phương pháp truyền miệng”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bác sĩ cũng phân tích rằng việc lấy một lượng máu nhỏ ở đầu ngón tay hoặc các vị trí khác không thể giải quyết tình trạng tắc nghẽn hay xuất huyết trong não. Đột quỵ không phải tình trạng “máu bị đặc” đơn giản có thể xử lý bằng cách chích cho chảy máu ra ngoài.

Đây cũng là lý do người dân không nên đánh đồng cảm giác tạm thời như bớt đau, dễ chịu, tỉnh táo hơn với hiệu quả điều trị bệnh.

Khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, đột ngột mất thăng bằng hoặc rối loạn thị giác, người dân cần gọi cấp cứu 115 và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.

Trong thời gian chờ cấp cứu, không tự ý chích máu đầu ngón tay, giác hơi, xoa bóp mạnh vùng cổ, cho người bệnh uống thuốc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng.

“Những biện pháp này không thể thay thế chẩn đoán và điều trị chuyên khoa. Quan trọng hơn, chúng có thể khiến người bệnh mất đi thời gian quý giá để được can thiệp”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.

Với đột quỵ, điều quan trọng không phải là tìm một phương pháp khiến người bệnh cảm thấy dễ chịu ngay lúc đó, mà là nhận diện đúng dấu hiệu và đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt.