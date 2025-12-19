Ung thư đường tiêu hóa đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu đáng báo động. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, toàn thế giới ghi nhận hơn 968.000 ca mắc mới và ung thư dạ dày đã trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư. Riêng tại Việt Nam, chúng ta nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày rất cao với hơn 16.000 ca mắc mới mỗi năm.

Bác sĩ Shi Hui, phó trưởng khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Y khoa Hải Nam (Trung Quốc) cảnh báo rằng việc các vấn đề về dạ dày xuất hiện khi thời tiết trở lạnh không phải là ngẫu nhiên. Thói quen sinh hoạt sai lầm trong mùa lạnh chính là "sát thủ âm thầm" tàn phá niêm mạc và thúc đẩy các tế bào ác tính phát triển nhanh nhất. Vì vậy, dù mùa lạnh làm chúng ta muốn lười biếng cũng tuyệt đối không lười làm 5 việc sau để bảo vệ dạ dày:

1. Luôn dùng đũa, thìa riêng khi ăn uống

Vi khuẩn HP là tác nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày và rất dễ lây lan qua đường ăn uống chung đụng. Trong mùa lạnh, dạ dày yếu hơn trong khi mọi người thích tụ tập ăn lẩu hay đồ nướng, tiệc tùng... và ít quan tâm tới việc phải dùng riêng dụng cụ ăn uống.

Bác sĩ Shi Hui nhấn mạnh hành động nhỏ này giúp ngăn chặn sự lây nhiễm chéo vi khuẩn, bảo vệ bạn và gia đình khỏi nguy cơ viêm loét dạ dày tiến triển thành ung thư.

2. Chú trọng giữ ấm vùng bụng

Khi cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh, các mạch máu trong đường tiêu hóa sẽ co lại, làm giảm trực tiếp lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày. Điều này khiến dạ dày dễ bị tấn công bởi axit và pepsin, dẫn đến viêm nhiễm hoặc loét sâu.

Việc giữ ấm vùng bụng giúp duy trì tuần hoàn máu ổn định, cung cấp đủ dưỡng chất và các vi chất như sắt để nuôi dưỡng tế bào khỏe mạnh. Góp phần ngăn chặn các tổn thương tiền ung thư tiến triển.

3. Ăn uống ấm nóng và đúng giờ

Bác sĩ Shi Hui cho biết việc ăn đủ 3 bữa một ngày vào những giờ cố định và hợp lý là yếu tố then chốt để bảo vệ dạ dày. Trong tiết trời lạnh, cơ thể kích thích tiết nhiều axit hơn để tạo nhiệt, nếu bỏ bữa hoặc ăn đồ sống lạnh sẽ khiến niêm mạc bị bào mòn nghiêm trọng.

Bạn nên ưu tiên thực phẩm ấm, dễ tiêu hóa và giàu axit folic để hỗ trợ tái tạo tế bào, giảm thiểu tối đa gánh nặng cho đường ruột và ngăn ngừa biến đổi cấu trúc tế bào dạ dày.

4. Duy trì lịch ngủ sớm, đều đặn

Thói quen thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học và kích hoạt các phản ứng oxy hóa tại niêm mạc dạ dày. Thời gian ngủ là lúc cơ thể phục hồi các tổn thương do axit gây ra trong ngày. Việc thiếu ngủ khiến dạ dày không có thời gian tự chữa lành, tạo điều kiện cho các vết viêm loét mãn tính biến tính thành khối u ác tính.

Duy trì giấc ngủ điều độ giúp hệ miễn dịch tại chỗ của dạ dày hoạt động hiệu quả hơn. Chưa kể, ngủ sớm và đều giờ giúp hạn chế ăn khuya - một yếu tố gây hại dạ dày.

5. Tầm soát sớm khi có dấu hiệu bất thường

Bác sĩ Shi Hui khuyến cáo nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy kéo dài hoặc phân đen, bạn cần phải đi khám ngay lập tức.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường có biểu hiện mơ hồ, dễ nhầm lẫn với đau dạ dày thông thường mùa lạnh. Việc tầm soát định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử viêm loét mãn tính, là cách duy nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời trước khi quá muộn.

