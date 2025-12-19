Câu chuyện đau lòng của cô Fang, một giáo viên 33 tuổi tại Trung Quốc đang trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai vốn chủ quan với sức khỏe tiêu hóa của mình. Vốn là một giáo viên tận tụy, cô Fang luôn bận rộn với giáo án và học sinh đến mức quên đi việc lắng nghe cơ thể, xem nhẹ các dấu hiệu ung thư ruột.

Bác sĩ tiêu hóa Xu Zhijie tại Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, cô Fang đi khám vì đau bụng dữ dội kèm nhiều máu trong phân. Nữ giáo viên thừa nhận suốt 4 tháng qua một ngày đi ngoài đều đặn từ 2 đến 3 lần. Trước đó từng thường xuyên khó tiêu nên thay vì lo lắng cô lại rất vui mừng. Cứ ăn xong liền thấy muốn đại tiện, cô tưởng rằng mình tiêu hóa tốt hơn người khác.

Ảnh minh họa

Kết quả chẩn đoán ung thư ruột giai đoạn 3, ở vị trí đại trực tràng khiến cô Fang vừa sốc vừa hối hận. Hóa ra, cô đã bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu bệnh, lại bận rộn với công việc nên không đi thăm khám ngay khi có bất thường.

4 thực phẩm "vàng" cho bữa sáng để phòng ung thư ruột

Bác sĩ Xu Zhijie nhắc nhở, tần suất đi ngoài thay đổi đột ngột hoặc duy trì ở mức quá nhiều đôi khi không phải là tiêu hóa tốt, mà là biểu hiện của niêm mạc ruột đang bị kích ứng bởi khối u ác tính. Các triệu chứng của ung thư ruột thường rất dễ nhầm lẫn với bệnh trĩ hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Nếu bạn thấy phân biến dạng (mỏng, dẹt), thay đổi thói quen đi ngoài kéo dài trên 3 tuần, hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, hãy đi nội soi ngay lập tức.

Qua câu chuyện của nữ giáo viên họ Fang, bác sĩ Xu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ ăn uống với ung thư đường tiêu hóa. Bà gợi ý 4 thực phẩm nên ăn vào bữa sáng để phòng ung thư ruột:

1. Yến mạch

Ảnh minh họa

Yến mạch là "vua" của các loại ngũ cốc nguyên hạt với hàm lượng chất xơ hòa tan cực cao. Chất xơ này giúp thúc đẩy nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải ra ngoài, giảm thời gian độc tố tiếp xúc với thành ruột. Tuy nhiên, nếu bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, chỉ nên ăn một lượng vừa đủ để tránh gây áp lực quá lớn cho dạ dày.

2. Khoai lang

Đây là thực phẩm nhuận tràng tự nhiên tốt nhất. Khoai lang chứa nhiều vitamin A, kali và đặc biệt là chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón kinh niên. Ăn khoai lang vào bữa sáng giúp làm sạch ruột hiệu quả, nhưng hãy nhớ giảm bớt lượng tinh bột khác trong bữa ăn để cân bằng đường huyết.

3. Ngô (Bắp)

Ngô chứa nhiều magiê và chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chỉ sử dụng ngô tươi, tuyệt đối không ăn ngô đã bị mốc vì chất aflatoxin trong nấm mốc là tác nhân gây ung thư cực mạnh.

Ảnh minh họa

4. Củ sen

Củ sen giàu mucoprotein và chất xơ, có khả năng liên kết với cholesterol và các chất béo xấu để đào thải qua phân. Việc ăn củ sen giúp giảm hấp thụ chất béo và làm sạch môi trường bên trong ruột. Do chứa nhiều tinh bột, bạn có thể dùng củ sen thay thế cho một phần cơm hoặc bánh mì trong bữa sáng.

Ngoài chế độ ăn uống, bạn nên rèn luyện thói quen đi vệ sinh vào một giờ cố định mỗi sáng và uống đủ nước để chất xơ phát huy tối đa tác dụng nhuận tràng.

Nguồn và ảnh: The Paper, Zhihu