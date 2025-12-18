Mới đây, BS Nguyễn Hoàng Hiệp (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ trên trang cá nhân: “Thực sự tôi không dám tin vào mắt mình đây là kết quả xét nghiệm sinh hóa của một bệnh nhân nữ, 37 tuổi các bác ạ. Các anh em thần nhậu liệu có đạt tới cảnh giới này không?”.

Kết quả xét nghiệm sinh hóa của một bệnh nhân nữ, 37 tuổi được BS Hiệp chia sẻ. (Ảnh: BSCC)

BS Hiệp kể, bệnh nhân đi khám sức khỏe định kỳ, vô tình nhận được kết quả xét nghiệm sinh hóa với các chỉ số cao vút: Axit uric (máu) 608,1 mmol/l (mức bình thường là 150-350 mmol/l), creatinine (máu) 90,5 µmol/L (mức bình thường là 45-84 µmol/L), cholesterol 13,25 mmol/L (mức bình thường là <5,2 mmol/L), triglyceride là 24,03 mmol/L (bình thường là <2,25 mmol/L), GOT cao đến 158,87 U/L (mức bình thường 0-40 U/L), Gama GT (GGT) cao vút 1358.2 U/L (mức bình thường 0-50 U/L), sắt (huyết thanh) 117.88 umol/L (mức bình thường 5.54-25.8 umol/L), cho thấy men gan, mỡ máu tăng cao vút.

Theo BS Hiệp, bệnh nhân bị men gan tăng cao kèm theo rối loạn chuyển hóa, mỡ máu tăng rất cao, đặc biệt là triglycerid tăng lên tận 24,03 mmol/L. “Mức độ này không can thiệp kịp thời có thể gây viêm tụy cấp hay tắc mạch”, BS Hiệp cảnh báo. Ngoài ra tình trạng axit uric hơn 600 mmol/l, sắt huyết thanh cũng tăng nhiều cho thấy đây là ca rối loạn chuyển hóa, trong khi bệnh nhân là nữ, khẳng định mình không hề uống rượu. BS Hiệp thừa nhận: “Đây là lần đầu tiên trong đời bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nữ mới 37 tuổi mà có rối loạn chuyển hoá nặng như vậy”.

BS cũng khuyên, bất cứ ai cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ đều đặn để kịp thời phát hiện những vấn đề sức khỏe, điều trị sớm, đừng để đến khi bệnh nặng thì điều trị sẽ tốn kém và mệt mỏi.