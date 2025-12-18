Khi trời lạnh, một bát canh ngon trên bàn sẽ giúp bạn ấm áp và dễ chịu. Món canh hôm nay có sự kết hợp khá mới lạ, tập trung vào hương vị tươi ngon và nguyên bản của các nguyên liệu. Húp nước dùng và ăn rau sẽ làm bạn ấm áp từ đầu đến chân – thật sự rất tuyệt vời.

Món ăn này gồm 3 nguyên liệu: Rong biển khô, nấm và dạ dày heo. Dạ dày heo được hầm giòn mềm, ăn vào mùa đông chắc chắn là một lựa chọn tốt để chống lại không khí lạnh. Theo Đông y, dạ dày heo có vị ngọt, tính ấm, tác dụng bổ trung ích khí, kiện tỳ vị, rất tốt để làm ấm cơ thể, dưỡng tì vị, cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng, chán ăn, mệt mỏi. Nó đặc biệt có lợi cho người tỳ vị hư nhược (yếu), hay bị lạnh bụng, suy nhược cơ thể, thiếu máu, giúp tăng cường sức đề kháng và bồi bổ khí huyết. Dạ dày heo cũng rất giàu protein, vitamin A, B và khoáng chất, là một thực phẩm tuyệt vời để bồi bổ cơ thể. Kết hợp với rong biển và nấm, nêm thêm chút tiêu, món ăn trở nên tươi ngon, thơm phức và hấp dẫn. Sau khi ăn món canh này, bạn sẽ cảm thấy ấm áp toàn thân.

Không để mất thêm thời gian nữa, dưới đây là công thức món canh dạ dày heo nấu nấm và rong biển. Hãy làm cho gia đình thưởng thức để tận hưởng hương vị tươi ngon, thơm phức, hấp dẫn và ấm áp.

Nguyên liệu để làm món canh dạ dày nấu nấm và rong biển

1/2 chiếc dạ dày heo, một miếng rong biển khô thái sợi, một nắm nấm ngọc châm trắng, một lượng vừa đủ hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ, một chút bột tiêu trắng, dầu ăn, tình chất cốt gà, muối, vài hạt kỷ tử.

Cách làm món canh dạ dày nấu nấm và rong biển

Bước 1: Dạ dày heo bạn mua về cần chà xát kỹ bằng bột mì và giấm trắng, lộn mặt trong ra ngoài để loại bỏ lớp cặn dính. Sau đó chần sơ, và sau khi chần, rửa sạch lại lần nữa. Cho vào nồi áp suất cùng với một ít hành lá và gừng, nấu khoảng 20 phút. Vớt ra và thái thành từng miếng dạng sợi, để dùng sau.

Bước 2: Nấm ngọc châm bạn cắt bỏ phần gốc, rửa sạch. Rong biển khô cần được ngâm trong nước lạnh trước khoảng 1 giờ cho nở mềm. Sau đó chần qua nước sôi để loại bỏ bớt mùi tanh. Tốt nhất là cũng nên chần qua ngấm ngọc châm. Sau khi chần, vắt hết nước thừa từ cả hai loại nguyên liệu và để sang một bên.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho dạ dày heo đã thái sợi vào, xào sơ qua. Tiếp đó cho một ít hành lá thái nhỏ (chủ yếu dùng phần gốc trắng của hành lá), gừng và tỏi băm vào nồi và xào chung để các nguyên liệu dậy mùi thơm.

Bước 4: Sau đó bạn đổ một lượng nước sôi vừa phải vào, hoặc có thể dùng nước đã hầm dạ dày từ nồi áp suất để nấu canh. Sau đó, giữ lửa lớn và nấu cho đến khi nước dùng hơi chuyển sang màu trắng. Tiếp theo bạn thêm rong biển và nấm ngọc châm vào nồi, nêm muối, bột tiêu trắng và tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị. Đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút.

Bước 5: Sau khi ninh nhỏ lửa trong 10 phút để các nguyên liệu dậy mùi thơm, rắc thêm một ít tiêu trắng để tăng thêm hương vị, rồi tắt bếp. Lấy món canh ra tô (hoặc nồi sứ để giúp giữ nhiệt lâu hơn) và trang trí với vài quả kỷ tử trước khi dùng.

Thành phẩm món canh dạ dày heo nấu rong biển và nấm

Đây là một món canh rất đơn giản. Sự kết hợp giữa dạ dày heo, rong biển và nấm cho phép bạn thưởng thức trọn vẹn hương vị tự nhiên của các nguyên liệu. Dạ dày heo được hầm mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn nhất định, rong biển và nấm giòn tươi, làm tăng thêm vị umami cho nước dùng. Cách nêm gia vị cho món ăn này khá đơn giản. Nguyên liệu quan trọng nhất là tiêu trắng, được thêm vào hai lần. Lần thêm cuối cùng trước khi dọn ra giúp tăng cường hương vị và mùi thơm, làm cho vị cay của tiêu đậm đà hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh dạ dày heo nấu rong biển và nấm!