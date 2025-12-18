Em bé "US-HIFU" đầu tiên tại Việt Nam chào đời

“Em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam là con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, Ninh Bình) từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.

Trước khi mang thai, chị Trang được chẩn đoán mắc đa u xơ tử cung (u xơ tử cung thành trái 48x43x59 mm, u xơ tử cung thành sau 37x33x42 mm), là một trong những nguyên nhân khiến chị phải trải qua một lần sảy thai 20 tuần. Với mong muốn tìm phương pháp xử lý khối u hiệu quả, bảo toàn tử cung để vẫn còn cơ hội làm mẹ, chị đã tìm hiểu và lựa chọn điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU.

Em bé “US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: BVCC)

Ca điều trị được thực hiện vào tháng 11/2024 do GS Nguyễn Viết Tiến (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch hội Phụ sản Việt Nam) cùng ê-kíp thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Thiện An. Chỉ 3 giờ sau khi điều trị, chị Trang đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Sau ba tháng điều trị, chị có thai tự nhiên mà không cần đến bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào.

Trong suốt quá trình theo dõi thai kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường trong khi khối u xơ tử cung tiếp tục thu nhỏ dần. Qua các lần khám thai trực tiếp, mọi chỉ số phát triển của thai nhi cũng như độ dài cổ tử cung của sản phụ đều bình thường, vì vậy không cần khâu vòng cổ tử cung dự phòng trước. Sáng 26/11/2025, chị Trang sinh mổ một em bé khỏe mạnh ở tuần thai thứ 38, nặng 3,4kg.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định sự ra đời của “em bé US-HIFU” đánh dấu một cột mốc quan trọng của y học Việt Nam khi kỹ thuật US-HIFU không chỉ giúp điều trị hiệu quả u xơ tử cung mà còn mở ra hy vọng làm mẹ cho nhiều phụ nữ từng đối diện nguy cơ vô sinh do các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

US-HIFU hoạt động dựa trên nguyên lý hội tụ sóng siêu âm vào mô sinh học, dẫn đến sự tăng nhiệt độ tức thời lên đến 65-100 độ C ở mô mục tiêu trong vòng 1 giây, từ đó gây biến tính protein và hoại tử đông không hồi phục. Phần mô mục tiêu bị “chết đi” và khối u sẽ tự tiêu theo thời gian. Đặc điểm nổi bật nhất của US-HIFU là khả năng tiêu diệt mô đích mà không ảnh hưởng đến mô lành xung quanh.

Nhiều ca bệnh phức tạp, có khối u to, nằm ở vị trí không thể áp dụng mổ hở hay mổ nội soi, đều được xử lý an toàn và hiệu quả nhờ phương pháp này. Người bệnh hồi phục nhanh chóng, có thể trở lại sinh hoạt, đi làm bình thường sau một ngày điều trị, không gặp biến chứng.

Tốc độ giảm kích thước nhanh nhất ở tháng đầu tiên và đạt 60-70% sau một năm. Các triệu chứng như đau bụng, băng kinh, tiểu nhiều, tiểu khó… cũng giảm rõ rệt, giúp người bệnh mau chóng trở lại cuộc sống như trước.