Lối sống khiến nhiều người trẻ đột quỵ

Mới đây, Khoa Can thiệp mạch thần kinh, Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận bệnh nhi Đ.K. (sinh năm 2017, Hà Nội). Trong lúc đang học, K. bất ngờ gục xuống bàn, xuất hiện tình trạng yếu nửa người bên trái.

Ngay sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhi bị đột quỵ não. Kết quả chụp CT và CTA cho thấy bệnh nhi bị nhồi máu não do bóc tách động mạch cảnh trong - não giữa bên phải, một nguyên nhân hiếm gặp ở trẻ em.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nong bóng và đặt stent để tái thông mạch máu não cho bệnh nhi. Nhờ được đưa đến viện sớm và xử trí kịp thời, K. hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp trên bệnh nhi 8 tuổi

TS. Nguyễn Trọng Tuyển, Phó Viện trưởng Viện Thần kinh, Chủ nhiệm Khoa Can thiệp mạch thần kinh cho biết, nguyên nhân đột quỵ ở trẻ thường liên quan đến bệnh lí bóc tách động mạch não hoặc chấn thương vùng đầu do tai nạn giao thông, thể thao hay sinh hoạt. Việc can thiệp đột quỵ ở trẻ nhỏ khó khăn hơn nhiều so với người lớn bởi hệ mạch máu nhỏ, dễ tổn thương, đòi hỏi thao tác kĩ thuật có độ chính xác rất cao.

Theo TS Tuyển, điều đáng lo ngại là đột quỵ ở trẻ dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình và trẻ khó mô tả cảm giác. Không ít trường hợp, phụ huynh nhầm lẫn các biểu hiện này với tình trạng mệt mỏi, chóng mặt thông thường, dẫn đến bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị.

Khoa Đột quỵ, Viện Thần kinh đang điều trị cho nhiều bệnh nhi bị đột quỵ não. Thực tế này được xem là hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh nguy hiểm này. Các trường hợp được gia đình đưa đến viện sớm đều được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 can thiệp kịp thời và phục hồi sức khỏe, khẳng định vai trò then chốt của việc nhận biết sớm và cấp cứu đúng thời điểm.

Áp lực công việc và cuộc sống nặng nề khiến người trẻ dễ bị stress, ăn nhiều đồ ngọt, ăn quá mặn uống nhiều rượu, lười vận động… Hệ quả có thể dẫn đến người trẻ bị tăng huyết áp. Bệnh đái tháo đường có thể do di truyền, béo phì, biến chứng từ tăng huyết áp hoặc không có nguyên nhân cụ thể. Dù mắc 1 trong 2 bệnh lí trên thì người trẻ cũng dễ gặp biến chứng về tim mạch, tạo điều kiện cho đột quỵ xuất hiện.

Đối với người trẻ hút thuốc lá điện tử (vape,...), khói thuốc lá điện tử với các hoá chất độc hại khiến người hút bị nghiện và mắc các bệnh tim mạch. Đây có thể là lí do dẫn đến thực trạng số lượng đột quỵ ở người trẻ ngày càng gia tăng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện những dấu hiệu như đau đầu, chóng mặt đột ngột và dữ dội, mờ mắt, méo miệng, nói khó, yếu tay chân hoặc co giật, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

“Mỗi phút, mỗi giây trôi qua khi xảy ra đột quỵ là hàng tỷ tế bào thần kinh bị tổn thương không thể phục hồi. Điều trị càng sớm, trong thời gian vàng, cơ hội hồi phục của trẻ càng cao”, TS. Nguyễn Trọng Tuyển nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về xu hướng bệnh, bác sĩ Phạm Văn Cường, Khoa Can thiệp mạch thần kinh cho biết, trong năm 2025, khoảng 10-15% người bệnh nhập viện vì nhồi máu não và chảy máu não là người trẻ. Riêng ở trẻ em, cơ chế gây nhồi máu não ít liên quan đến xơ vữa mạch như ở người lớn mà chủ yếu do bóc tách động mạch, chiếm khoảng 30-50% số ca, với diễn tiến rất nguy hiểm.